Tài xế taxi tránh đường ngập, đi ngược chiều gây tai nạn chết người

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đầu Khắc Thắng (SN 1987, trú tại xã Tiên Trang, Thanh Hóa) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 14h ngày 4/10, Đầu Khắc Thắng lái xe taxi BKS 29H-911.xx di chuyển từ khu vực sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm đến khu vực An Khánh, nằm trên đường gom Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh để sửa xe.

Đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Trung Thượng, xã Sơn Đồng, thấy đường gom bị ngập sâu, Thắng quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long theo hướng từ Hòa Lạc đi cầu vượt Tây Mỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua hầm chui đường sắt cắt ngang Đại lộ Thăng Long khoảng hơn 100m, tại vị trí giữa hầm chui đường sắt và trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thắng xảy ra va chạm với xe máy do anh T.Đ.L. (22 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm lái, di chuyển chiều từ cầu vượt Tây Mỗ đi Hòa Lạc.

Vụ tai nạn khiến anh T.Đ.L. ngã xuống đường, nằm bất tỉnh; xe máy bị hư hỏng, ô tô của Thắng bị hỏng phần đầu xe bên ghế lái. Anh L. được đưa đi cấp cứu nhưng đến 17h05 cùng ngày thì tử vong.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị nhân chứng vụ tai nạn giao thông nói trên cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, liên hệ cán bộ điều tra Đỗ Mạnh Dũng, Công an Phường Xuân Phương, số điện thoại 0983016566.