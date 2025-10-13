Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai

(VTC News) -

Clip ghi lại cảnh Đặng Văn Sang lái ô tô tông vào quán nhậu. (Nguồn: Người dân cung cấp)

Chiều 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Đặng Văn Sang khai vào khuya ngày 7/10, anh ta xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999, trú cùng thôn) tại quán nhậu O.N.N thuộc thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương. Trong lúc xô xát, Sang lấy dao trong quán rượt đuổi đánh S., nhưng được mọi người can ngăn nên dừng lại.

Đặng Văn Sang ra đầu thú tại Công an xã Bình Dương. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Một lúc sau, thấy S. đi sang quán X.N bên cạnh và có hành động khiêu khích, Sang lái ô tô 7 chỗ màu trắng BKS 77A-31224 lùi lại khoảng 3-4 m, leo lên dải phân cách rồi lao thẳng vào quán X.N, tông trúng S. và bà L.T.Q. (SN 1970, mẹ chủ quán) đang đứng bên trong.

Cú va chạm khiến S. bị gãy xương đòn, còn bà Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng không qua khỏi, tử vong lúc 23h cùng ngày.

Vụ việc cũng làm nhiều xe máy, bàn ghế và đồ đạc trong quán bị hư hỏng nặng. Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, truy tìm và vận động Đặng Văn Sang ra đầu thú.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn xuống khu vực đầm Trà Ổ (xã Bình Dương). Đến khoảng 5h ngày 8/10, Sang ra cơ quan công an đầu thú.