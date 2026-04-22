Tài xế taxi kịp thời ngăn người phụ nữ chuyển 5.000 USD cho kẻ lừa đảo

Ngày 22/4, theo tin từ Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một người phụ nữ thoát khỏi bẫy lừa đảo qua mạng xã hội với thủ đoạn giả danh người nước ngoài, hứa gửi quà giá trị lớn.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú TDP 2, phường Sông Trí, Hà Tĩnh), lái xe taxi, nhận chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh) đến một ngân hàng trên địa bàn để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Cán bộ Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh) phân tích, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng cho bà H.T.V.

Trong quá trình di chuyển, nhận thấy bà V. liên tục trao đổi qua điện thoại với nội dung liên quan đến việc chuyển tiền và có biểu hiện bất thường, anh Phước nghi ngờ dấu hiệu lừa đảo. Từ những kiến thức được lực lượng công an tuyên truyền trước đó, tài xế này đã chủ động đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí để trình báo.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết trước đó quen một người tự xưng là người nước ngoài qua mạng xã hội. Sau thời gian tạo dựng quan hệ tình cảm, đối tượng thông báo gửi quà gồm nhiều tài sản giá trị và kèm theo 50.000 USD về Việt Nam.

Sau đó, người này lấy lý do chi phí vận chuyển, yêu cầu bà V. chuyển trước 5.000 USD để nhận hàng, đồng thời liên tục thúc giục và nhắn tin nhằm tạo lòng tin.

Qua làm việc, lực lượng công an đã phân tích, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, giúp bà V. nhận ra sự việc và kịp thời dừng giao dịch, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để làm quen, tạo quan hệ tình cảm, sau đó dựng kịch bản gửi quà, tiền từ nước ngoài nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển phí.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng, đặc biệt là những trường hợp hứa hẹn gửi quà, tiền từ nước ngoài. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.