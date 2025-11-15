Tai nạn xe máy, một cán bộ công an ở TP.HCM tử vong tại chỗ

(VTC News) -

Ngày 15/11/2025, Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh C., một cán bộ công an phường Lái Thiêu, sau khi anh được phát hiện nằm giữa đường vào đêm 14/11.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và kết quả khám hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra khi anh C. lái xe máy với tốc độ chậm, băng qua đường đường 22/12 (phường Thuận Giao). Đúng thời điểm này, một xe máy do người đàn ông khác lao tới, không làm chủ được tốc độ, tông trực diện.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai bị văng khỏi xe, anh C. tử vong tại chỗ. Người lái xe còn lại bị thương nặng, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe máy hư hỏng phần đầu.

Anh C. trước đây từng công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ) trước khi về nhận công tác tại phường Lái Thiêu.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ tốc độ phương tiện, tình trạng đường và các dấu hiệu liên quan để xác định trách nhiệm và nguyên nhân chính xác.

Cách đây 3 ngày, cũng tại phường Thuận Giao xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam shiper tử vong tại chỗ.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 11/11, trên đường ĐT743, đoạn qua phường Thuận Giao. Thời điểm này, ô tô 7 chỗ chạy hướng từ Đồng Nai ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Khi vừa qua ngã ba Việt Sing, tài xế phát hiện phía trước có xe máy dừng đột ngột nên phanh gấp.

Nam shipper chạy phía sau không kịp xử lý, va vào đuôi ô tô 7 chỗ rồi ngã sang bên trái, đúng lúc xe container đầu kéo đi tới, cán trúng khiến nạn nhân tử vong thương tâm .

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh gần đó ghi lại.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.