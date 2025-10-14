Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Lào Cai

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại km14+250 Tỉnh lộ 172 thuộc địa phận thôn 8 Minh Phú, xã Việt Hồng trưa 13/10.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ô tô khách biển kiểm soát 21H-017.76 di chuyển xuống dốc, đến giữa dốc thì xảy ra sự cố kỹ thuật – hệ thống phanh mất hiệu lực. Tài xế Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) thông báo cho hành khách biết tình huống khẩn cấp, đồng thời chủ động đánh lái về bên phải và ghì xe vào ta luy dương nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Do đoạn đường dốc và xe chở rất nhiều hành khách nên cú va chạm vẫn rất mạnh, khiến phần đầu xe bị biến dạng nghiêm trọng, kính vỡ tung tóe.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 37 người, gồm cả tài xế và phụ xe. Có 3 người tử vong (2 người chết tại chỗ, 1 người qua đời khi cấp cứu), 5 người khác bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biến dạng, kính vỡ tung, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong khoang xe. (Ảnh: CACC)

Cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Dương, kết quả không phát hiện vi phạm. Phương tiện gặp nạn là xe khách giường nằm loại 41 chỗ, nhãn hiệu THACO, vẫn còn hạn đăng kiểm đến ngày 17/12/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô khách biển kiểm soát 21H-017.76 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc trên.