Giải cứu 2 người mắc kẹt trong cabin xe sau tai nạn trên cao tốc TP.HCM-Dầu Giây

Ngày 5/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cảnh sát dùng máy cắt thủy lực mở khoang cabin cứu 2 người mắc kẹt. (Ảnh: A.X)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 83C-140.XX kéo rơ-moóc 83R-002.XX đang di chuyển vào khu vực trạm dừng nghỉ (thuộc địa phận xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ tông trúng xe đầu kéo 63H-046.XX kéo rơ-moóc 63R-015.XX dừng tại làn bên trái.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe đầu kéo 83C-140.XX bị biến dạng, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 7 và 8, huy động 2 xe chỉ huy và 2 xe cứu nạn cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng CSGT cao tốc triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng đưa 2 người mắc kẹt ra ngoài và đi cấp cứu. (Ảnh: A.X)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phải dùng máy cắt thủy lực để mở khoang cabin bị biến dạng, cứu các nạn nhân. Sau khoảng một giờ nỗ lực, 2 người mắc kẹt trong cabin đã được giải cứu ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.