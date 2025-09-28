Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô bị cây xanh ngã đè ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng nay (28/9), tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương, TP Đà Nẵng, một cây xanh ngã đổ, đè lên xe ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q. (sinh năm 1995, trú Đà Nẵng) cầm lái, trên xe có 6 người mắc kẹt.

Cây xanh ngã đè lên ô tô. (Ảnh: C.S)

Ngay khi nhận được tin báo khẩn cấp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an TP Đà Nẵng, lập tức điều xe cứu nạn cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có người mắc kẹt trong xe nên khẩn cấp triển khai công tác cứu nạn khẩn cấp, dùng các thiết bị chuyên dụng và tổ chức cưa cắt cây.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đưa 6 người ra khỏi xe an toàn trong thời gian ngắn. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

Hiện tượng cây đổ đè vào ô tô rất dễ xảy ra khi có mưa lớn. Sáng 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), Hà Nội có mưa vừa đến rất to, tại khu vực giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 ô tô đang chạy.

Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài an toàn, phương tiện hư hỏng nhẹ.

Lực lượng công an địa bàn nhanh chóng có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.