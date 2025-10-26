Đóng

Sóng gió thị trường vàng: Hồi phục ngắn hạn, áp lực dài hạn

(VTC News) -

Sau cú lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng, giá vàng đã kịp hồi phục trở lại khi Mỹ công bố số liệu lạm phát thấp hơn dự báo.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới