Nữ VĐV kiên trì nhất SEA Games 33: Liên tục trượt HCV, đến ngày cuối mới vô địch

(VTC News) -

Sáng 20/12, 4 vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh về nhất nội dung bơi tiếp sức 4x1.500m. Đây là huy chương vàng cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, vừa đủ hoàn thành chỉ tiêu (nếu tính gộp cả 3 huy chương vàng các môn biểu diễn MMA và kéo co).

Trong nhóm 4 vận động viên này, Võ Thị Mỹ Tiên là nhân vật đặc biệt. Cô là người giành huy chương nhiều nhất của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33. Nữ kình ngư sinh năm 2005 có 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Mỹ Tiên (thứ hai từ trái sang) cùng đồng đội giành HCV cuối cùng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Võ Thị Mỹ Tiên cùng 3 đồng đội thi đấu từ ngày đầu tiên sau khai mạc đến ngày cuối cùng của SEA Games 33. Cô bắt đầu Sbằng tấm huy chương đồng tiếp sức 4x100m bơi tự do và huy chương bạc 200m bơi bướm. Lần lượt các ngày tiếp theo, cô về thứ ba ở chung kết 200m bơi hỗn hợp, 400m bơi tự do, về nhì 400m bơi hỗn hợp.

Đáng chú ý, ở nội dung 400m hỗn hợp, Võ Thị Mỹ Tiên chỉ hụt hơi ở những mét cuối cùng trước Kamonchanok Kwanmuang (Thái Lan). Cô bật khóc ngay trên bục nhận huy chương sau khi trao đổi với một lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước. "Ai cũng muốn chiến thắng ,nhưng phải chiến thắng bản thân mình trước Sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân.Cảm ơn mọi người đã luôn bên Ốc Tiêu”, Mỹ Tiên viết lên mạng xã hội.

Mỹ Tiên và Thanh Bảo khoe huy chương tại SEA Games 33.

Vượt qua áp lực với sự động viên của bạn trai - đồng đội và cũng là nhà vô địch SEA Games - Phạm Thanh Bảo, Mỹ Tiên tiếp tục thi đấu 2 nội dung, đoạt thêm 2 huy chương. Cô về nhì ở chung kết 800m bơi tự do, vốn không phải sở trường và cùng đồng đội giành huy chương đồng 4x200m tự do.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở các nội dung bơi bể, Võ Thị Mỹ Tiên vẫn thi đấu tiếp ở môn bơi đường dài mặt nước mở. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực và sự chờ đợi, Võ Thị Mỹ Tiên được đứng trên bục cao nhất ở ngày bế mạc SEA Games 33 khi cùng 3 đồng đội giành chiến thắng ở chung kết bơi tiếp sức 4x1.500m.