Thua sốc ở SEA Games, HLV Thái Lan về quê nghỉ hưu sớm, khóa hết mạng xã hội

(VTC News) -

Theo Thairath, ngày 20/12, huấn luyện viên Miguel Rodrigo chính thức nói lời chia tay đội tuyển Thái Lan sau thất bại tại SEA Games 33 năm 2025. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xác nhận sẽ giải nghệ, đồng thời đóng toàn bộ tài khoản mạng xã hội để bắt đầu một chặng đường mới.

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Miguel - người từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam - nói: "Hôm qua là một ngày rất đặc biệt đối với tôi, và tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Trận đấu SEA Games hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi với tư cách huấn luyện viên futsal chuyên nghiệp".

Theo truyền thông Thái Lan, quyết định này được ông Miguel đưa ra vì lý do cá nhân và gia đình. Sau quãng thời gian dài làm việc xa nhà, ông cho biết cần trở về Tây Ban Nha để dành nhiều thời gian hơn cho những người thân của mình.

"Tôi sẽ không còn huấn luyện bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào nữa, dù là câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Sự nghiệp của tôi đã kết thúc", ông Miguel tuyên bố.

HLV Mikel Rodrigo tuyên bố giải nghệ để bắt đầu chặng đường mới. (Nguồn: Thairath)

Trong hai năm gắn bó với futsal Thái Lan, HLV Miguel Rodrigo đã để lại nhiều dấu ấn đáng kể khi giúp đội tuyển vào chung kết Asian Cup, lọt top 9 thế giới tại World Cup futsal và duy trì vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Dù không thể khép lại hành trình bằng một chiến thắng tại SEA Games, ông vẫn bày tỏ sự hài lòng với những thành quả đã đạt được.

Sau khi giải nghệ, ông Miguel dự định chuyển hướng sang công tác đào tạo cầu thủ trẻ, làm việc tại một CLB nghiệp dư ở quê nhà và chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ kế cận. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ vì sự tin tưởng và ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Trước khi chia tay, HLV Miguel Rodrigo cho biết Thái Lan luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim ông và khẳng định quãng thời gian làm việc tại đây sẽ là ký ức không thể quên trong sự nghiệp huấn luyện.