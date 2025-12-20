Một lô đất cấp hai sổ đỏ: Công an Hải Phòng phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

(VTC News) -

Vụ việc một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) suốt 5 năm qua chưa giải quyết dứt điểm đã được Báo Điện tử VTC News phản ánh. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định phục hồi điều tra nguồn tin tố giác tội phạm, đồng thời triệu tập những người có liên quan đến làm việc.

Căn nhà sắp hoàn thiện của ông Lã Văn Kiên bỏ hoang nhiều năm nay do tranh chấp đất đai.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Năm 2004, bà Đoàn Thiên Hương (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) mua thửa đất có diện tích 100 m², thuộc tờ bản đồ số 3, thừa số 09 của ông Trần Văn Động tại thôn 8, xã Thiên Hương (cũ).

Sau đó, bà Hương được UBND huyện Thuỷ Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ cấp giấy chứng nhận. Năm 2020, cán bộ địa chính xã Thiên Hương giao thửa đất trên cho ông Lã Văn Kiên xây nhà ở trên diện tích đất trên. Thấy có sai phạm trong việc quản lý đất đai, nguyên đơn đã khởi kiện dân sự ra Toà án nhân dân TP Hải Phòng.

Do liên quan tới một số sai phạm của cán bộ UBND xã Thiên Hương và UBND huyện Thuỷ Nguyên (cũ) nên vụ việc đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Bà Đoàn Thiên Hương tố giác hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của cán bộ chính quyền xã Thiên Hương và những người liên quan làm sai lệch hồ sơ cấp đất gây thiệt hại rất lớn cho bà và người khác.

Căn cứ quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra quyết định để phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm nêu trên.

Trước đó, ngày 31/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc này.

Ngôi nhà của ông Lã Văn Kiên vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng thì bị dừng lại, gia đình phải đi thuê nhà nơi khác sinh sống và theo đuổi vụ việc suốt 5 năm qua chưa được giải quyết dứt điểm.

Mới đây, thông tin với Báo VTC News, UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) cho biết, ngày 7/11, UBND phường tổ chức họp đối thoại với ông Lã Văn Kiên và bà Đoàn Thiên Hương (cùng ở phường Thiên Hương).

Tại buổi làm việc, đại diện 2 gia đình mong muốn chính quyền mới tìm hướng giải quyết và mời các cán bộ liên quan của chính quyền (cũ) đến làm việc, thoả thuận khắc phục hậu quả cho hai gia đình trong thời gian sớm nhất.

Do hiện nay vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng xác minh, giải quyết nên UBND phường phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có hướng giải quyết hợp lý, xử lý dứt điểm vụ việc.

UBND phường Thiên Hương thông tin thêm, vào tháng 8/2020, khi ông Lã Văn Kiên đang hoàn thiện ngôi nhà 3 tầng xây dựng trên khu đất đã mua, bà Đoàn Thiên Hương có đơn kiến nghị tới UBND xã Thiên Hương (cũ) về việc ông Lã Văn Kiên xây dựng trên đất của bà.

UBND xã đã tổ chức hội nghị hoà giải giữa hai gia đình nhưng không thành. Gia đình ông Kiên và bà Hương tiếp tục có đơn khiếu nại, khiếu kiện lên các cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng xác minh, giải quyết. Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, Chủ tịch UBND phường Thiên Hương đã tổ chức tiếp dân, đối thoại với ông Lã Văn Kiên 3 lần để nắm bắt tâm tư, giải thích, định hướng cách giải quyết nhằm tháo gỡ sự việc.