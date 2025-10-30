Hy hữu một lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: 'Khổ chủ' xây nhà xong phải bỏ hoang

(VTC News) -

Người đàn ông mua đất, xây nhà và chuẩn bị hoàn thiện thì bị kiện vì xây dựng trên đất của người khác. Khi xuất trình giấy tờ pháp lý để chứng minh quyền sở hữu, nghịch lý khó tin được phơi bày: cả hai bên đều được cấp sổ đỏ sở hữu cùng một lô đất.

Từ chủ đất bỗng trở thành bị hại, người bị đình chỉ thi công ngôi nhà chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hoàn thành, người tạm thời mất quyền sử dụng chính mảnh đất mình đã mua. Sự việc hy hữu trên xảy ra tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Căn nhà sắp hoàn thiện của anh Lã Văn Kiên phải bỏ hoang nhiều năm nay do tranh chấp đất đai.

Xây gần xong phải bỏ hoang

Theo anh Lã Văn Kiên (SN 1981), tháng 2/2020, gia đình anh mua lại lô đất số 10A đã được cấp sổ đỏ tại thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là tổ dân phố 5, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) của bà Nguyễn Thị Xinh. Thời điểm đó, UBND xã Thiên Hương (cũ) đã chứng thực hợp đồng mua bán cho gia đình anh Kiên.

Trong thời gian chờ sang tên sổ đỏ, anh Kiên xin phép UBND xã Thiên Hương xây nhà và đã được UBND xã chấp thuận, giao nhiệm vụ cho cán bộ địa chính xuống đo đạc, xác định ranh giới thửa đất cho anh làm móng xây nhà.

Anh Kiên bức xúc khi ngôi nhà gần hoàn thiện nhưng nay đành bỏ hoang, phải đi thuê trọ sinh sống.

Đến tháng 8/2020, khi ngôi nhà sắp hoàn thiện, anh Kiên phát hiện thửa đất của anh chồng lấn 100% với thửa đất của gia đình bà Đoàn Thiên Hương (cùng trú tại thôn 8, phường Thiên Hương). Bà Hương đã báo chính quyền địa phương vì cho rằng anh Kiên xây nhà trên thửa đất thuộc sở hữu của gia đình bà.

Từ đó, ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện bị đình chỉ xây dựng. Bản thân bà Hương cũng tạm thời mất chủ quyền sử dụng mảnh đất đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp sổ đỏ.

Hơn 5 năm qua, anh Kiên nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 18/3/2024, sau chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng, anh Kiên và bà Hương tiếp tục gửi đơn lần 2 tới Công an huyện Thuỷ Nguyên, Công an TP Hải Phòng... và nhận được thông báo đề nghị liên hệ với Công an huyện Thủy Nguyên để giải quyết.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chồng lấn cùng một vị trí, khiến 2 'khổ chủ' vướng vòng kiện tụng suốt 5 năm qua.

Ngay sau khi nhận được thông báo, hai bên đã chủ động liên hệ với Công an huyện để cung cấp bổ sung chứng cứ liên quan theo yêu cầu của điều tra viên. Tuy nhiên từ đó đến nay, anh không nhận được bất kì thông tin phản hồi nào.

Quá bức xúc, ngày 12/11/2024, anh Kiên và bà Hương tiếp tục gửi đơn đến Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thuỷ Nguyên và Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng nhưng cũng chỉ nhận được thông báo đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên. Vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

“Hơn 5 năm qua, sự việc chưa được giải quyết. Cả gia đình 5 người không có nhà ở, trong khi mẹ tôi bị tai biến. Cố gắng mãi, vay mượn để xây nhà để rồi phải bỏ hoang, đi thuê trọ khắp nơi. Bà Hương thì mất chủ quyền mảnh đất.

Việc này sai phạm ở đâu thì mong cơ quan chức năng vào cuộc để xem xét, giải quyết dứt điểm cho gia đình chúng tôi, tránh thiệt hại cho người dân và mất uy tín của địa phương”, anh Kiên cay đắng chia sẻ.

Ngôi nhà 3 tầng anh Kiên xây dựng gần xong bỏ hoang gần 5 năm qua.

Chủ đất bỗng thành bị hại

Theo chia sẻ của bà Đoàn Thiên Hương, năm 2003, bà mua lại mảnh đất này của ông Trần Văn Động và đã được sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng bà mua đất cho con trai xây nhà nhưng do điều kiện kinh tế chưa đủ nên vẫn để trống.

Năm 2019, bà Hương lên Hà Nội trông cháu nội, lại đúng đợt cách ly xã hội do dịch COVID-19 nên không thường xuyên qua lại trông đất. Đến tháng 9/2020, khi về quê, bà mới phát hiện mảnh đất này đang được gia đình anh Kiên xây nhà. Bà Hương đã làm đơn trình báo lên UBND xã Thiên Hương.

Bà Thiên Hương bức xúc kể về quá trình đi tìm công lý cho gia đình.

Bà Hương cho biết: “UBND xã Thiên Hương mời hai bên lên làm việc và trả lời sự việc này vượt quá thẩm quyền của xã, không giải quyết được, phải báo cáo lên huyện. Thế nhưng chúng tôi chờ một thời gian cũng không thấy huyện có ý kiến gì và cũng không có bất cứ cơ quan chức năng nào giải quyết cho tôi.

Sau đó, tôi làm đơn gửi lên Tòa án Nhân dân huyện Thủy Nguyên thì được trả lời vụ việc này Tòa án huyện không giải quyết được, phải trình lên Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng.

Tòa án thành phố kết luận lỗi này là do sai phạm của chính quyền nên hướng dẫn tôi với anh Kiên làm đơn kiến nghị lên UBND huyện Thủy Nguyên. Huyện có trách nhiệm xác minh rõ sai phạm của cán bộ chính quyền xã. Dù chúng tôi làm đơn nhiều lần nhưng UBND huyện không hề có động thái giải quyết đơn thư khiếu nại của chúng tôi”.

Chờ đợi nhiều ngày không có hồi âm, bà Hương tiếp tục gửi đơn lên Công an huyện Thuỷ Nguyên và được mời lên làm việc, lấy lời khai và cung cấp các chứng cứ liên quan.

“Chúng tôi gọi điện hỏi thăm nhiều lần, cán bộ điều tra nói vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa trả lời được. Nhưng gửi đến hơn 2 năm rồi mà không thấy có bất cứ văn bản nào trả lời về đơn khiếu nại, tố cáo của chúng tôi cả. Khi chúng tôi gửi lên cơ quan cấp trên thì đều có văn bản trả lời là đã chuyển về Công an hoặc UBND huyện Thủy Nguyên để giải quyết. Nhưng đến nay mấy năm rồi mà vụ việc vẫn cứ chìm như này”, bà Hương bức xúc.

Nhìn mảnh đất của mình được cấp sổ đỏ hợp pháp mà giờ đây lại mất quyền sử dụng đất, bà Hương xót xa: “Hiện nay, tôi có đất mà không thể xây nhà cho con, muốn ở mà không xây được. Còn anh Kiên thì xây nhà rồi nhưng cũng không được ở. Chúng tôi là hai bị hại, lỗi thuộc về chính quyền nhưng không một cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết, trả lại công bằng, tài sản cho người dân”.

Ngày 22/9, thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, chính quyền địa phương vừa tiếp nhận đơn kiến nghị của anh Lã Văn Kiên và đã giao cho bộ phận liên quan phụ trách rà soát, kiểm tra vụ việc. Khi có đầy đủ hồ sơ, UBND phường sẽ làm công văn kiến nghị cơ quan chức năng cấp trên nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc.

Năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng ra văn bản kiến nghị vụ việc tranh chấp đất đai này.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng chỉ ra loạt sai phạm và kiến nghị kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Trong khi đó, theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng, năm 2022, qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án dân sự giữa anh Lã Văn Kiên và bà Đoàn Thiên Hương, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng nhận thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, UBND huyện Thủy Nguyên và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh huyện Thủy Nguyên đã có sai sót, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và phát sinh các tranh chấp.

Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng đã chỉ ra loạt sai phạm và kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và UBND huyện Thủy Nguyên kiểm điểm, xử lý các cá nhân, tập thể liên quan và giải quyết quyền lợi của 2 đương sự, đồng thời trả lời cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng biết kết quả thực hiện theo bản Kiến nghị số 81/2022. Tuy nhiên, đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi từ 2 cơ quan này.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!