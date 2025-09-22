Xây nhà trên đất người khác: Chủ đất tố cáo việc chiếm đoạt quyền sử dụng đất

(VTC News) -

Ngày 22/9, bà Trần Thị Kim Loan (chủ thửa đất bị chiếm hữu) cho biết, bà gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng khác về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất xảy ra tại thôn 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đối với vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu.

Trong đơn, bà Loan khẳng định gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 29/10/2024, vào sổ cấp GCN số CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Gia đình bà Loan phát hiện và đã yêu cầu gia đình ông Hữu dừng việc chiếm hữu cũng như thi công từ lúc căn nhà mới đổ móng.

Tuy nhiên, suốt một năm nay thửa đất của gia đình bà bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là Vũ Thị Tuyến ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng căn nhà 2 tầng trên đất.

“Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông Hữu dừng việc thi công, tuy nhiên phía ông Hữu dù biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện bằng được hành vi chiếm đoạt, nhất quyết không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi”, bà Loan bức xúc.

Bà Loan cho biết sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật thì bản thân nhận thấy trường hợp của gia đình bà không phải tranh chấp đất đai dân sự bởi thửa đất đã được cấp sổ đỏ rõ ràng, không có sai lệch về vị trí nên phần đất hiện nay của gia đình là đang bị chiếm đoạt.

“Hành vi ngang ngược, cướp đất trắng trợn giữa ban ngày của gia đình ông Hữu đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình chúng tôi khi suốt một năm qua phải mòn mỏi đi tìm công lý”, bà Loan nói thêm.

Bất chấp việc bị yêu cầu dừng, ông Hữu vẫn cố tình cho thợ hoàn thiện căn nhà.

Cũng theo bà Loan, quyết định viết đơn tố cáo đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, nhằm mục đích bảo vệ nền tảng đạo đức xã hội, niềm tin vào công lý và đặc biệt không thể để “nhân bản” thêm nhiều ông Hữu.

“Gia đình tôi rất bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật, cố tình chây ì và đặc biệt là việc ông Hữu biết rõ mình là người sai nhưng lại còn ra điều kiện với người đúng”, bà Loan cho hay.

Trước đó, sự việc của gia đình bà Loan được Báo Điện tử VTC News phản ánh đã gây xôn xao dư luận về trường hợp hy hữu này.

Cụ thể, tháng 9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11/2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Gia đình ông Hữu hiện vẫn đang ở trong căn nhà được xây trên phần đất của gia đình bà Loan.

Quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí. Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Hai bên không tìm được tiếng nói chung, gia đình bà Loan đưa vụ việc ra TAND khu vực 1 - Hải Phòng để xét xử dân sự. Ngày 11/8/2025, Hội đồng xét xử sơ thẩm sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ông Hữu đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng nên vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.