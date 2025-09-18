Xây nhà nhầm trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, bà Trần Thị Kim Loan (người có mảnh đất bị chiếm giữ, xây nhà trái phép tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) cho biết, bà đã gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần một năm nay.

Bà Loan yêu cầu gia đình ông Đỗ Văn Hữu bồi thường thiệt hại do tài sản bị chiếm hữu, gồm các khoản như: Thẩm định giá (15 triệu đồng), tiền thuê nhà (8 triệu đồng/tháng), thuê người giám sát (5 triệu đồng/tháng), án phí,… với tổng thiệt hại ước tính trong 9 tháng hơn 162 triệu đồng.

Bà Loan nhấn mạnh số tiền thiệt hại và đề nghị bồi thường sẽ tăng thêm cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình của bà.

Sự việc hy hữu mà gia đình bà Trần Thị Kim Loan đang phải đối mặt được Báo Điện tử VTC News phản ánh đã gây xôn xao dư luận cả nước.

Theo đó, tháng 9/2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan có mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 11/2024, bà Loan tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay sau đó, gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông Hữu không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách “ép” gia đình bà Loan chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Hai bên không tìm được tiếng nói chung, gia đình bà Loan đưa vụ việc ra TAND khu vực 1 – Hải Phòng để xét xử dân sự. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 – Hải Phòng sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ông Hữu đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng, hiện vụ việc đang chờ thủ tục xét xử phúc thẩm.