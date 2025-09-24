Đóng

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Người xây lì lợm, biết nhầm vẫn cố tình làm

(VTC News) -

Vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng tiếp tục gây xôn xao dư luận, khi hàng xóm tiết lộ người xây 'biết nhầm vẫn cố tình xây tiếp'.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới