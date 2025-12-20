Phú Thọ: Gần 30 trẻ hồi phục tích cực và tái khám sau phẫu thuật

(VTC News) -

Ngày 19/12, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, các chuyên gia của Trung tâm II – Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hoạt động tái khám sau phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật thuộc chương trình khám, phẫu thuật nhân đạo năm 2025 với sự tài trợ chính của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup).

Các bác sĩ đã tiến hành tái khám cho trẻ trong chương trình khám, phẫu thuật nhân đạo năm 2025.

Tại buổi tái khám, các bác sĩ đã tiến hành tháo bột, rút chỉ, thay băng, kiểm tra vết mổ, đánh giá quá trình hồi phục và bó bột lại đối với những trường hợp cần tiếp tục cố định. Các ca tái khám chủ yếu thuộc nhóm trẻ đã được phẫu thuật các dị tật vận động, chỉnh hình trước đó như: chân khoèo, chân chữ X, co rút gân gót, dị tật chi, vẹo cột sống…

Qua kiểm tra, đa số các trẻ đều có tiến triển tốt, vết mổ khô, liền thương đúng tiến độ, khả năng vận động cải thiện rõ rệt. Một số trường hợp được bác sĩ tư vấn tiếp tục theo dõi, tập phục hồi chức năng và hẹn lịch tái khám trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài.

Trẻ đến tái khám tại chương trình.

Song song với hoạt động chuyên môn, các gia đình cũng được tư vấn chi tiết về chế độ chăm sóc sau phẫu thuật, cách giữ vệ sinh vết mổ, theo dõi các dấu hiệu bất thường và hướng dẫn tập luyện tại nhà nhằm hỗ trợ trẻ phục hồi nhanh chóng, an toàn.

Hoạt động tái khám là một phần quan trọng trong chuỗi chương trình khám và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật năm 2025, thể hiện trách nhiệm theo dõi, đồng hành lâu dài của đội ngũ y bác sĩ đối với các bệnh nhi sau can thiệp phẫu thuật, không chỉ dừng lại ở việc mổ thành công mà còn hướng tới kết quả phục hồi bền vững.

Với những kết quả tích cực đạt được, chương trình khám và phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2026, qua đó mở rộng cơ hội được khám, điều trị và can thiệp kịp thời cho nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.