Sắp diễn ra toạ đàm: Nghị quyết 72 và những đột phá vì sức khỏe toàn dân

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, hệ thống y tế Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn bao giờ hết.

Sự ra đời Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược, mà còn khẳng định rõ ràng một tư duy xuyên suốt: sức khỏe là “vốn quý nhất của quốc gia”, là nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh bền vững.

Những năm qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng về nhiều chỉ số y tế, từ tuổi thọ trung bình, bao phủ bảo hiểm y tế đến khả năng ứng phó với các dịch bệnh lớn.

Tuy nhiên, phía sau những thành tựu ấy vẫn tồn tại không ít điểm nghẽn: Y tế dự phòng và y tế cơ sở chưa được đầu tư tương xứng, chênh lệch chất lượng khám chữa bệnh giữa các vùng miền, tình trạng thiếu và khó giữ chân nhân lực y tế, đặc biệt ở tuyến cơ sở; quá trình chuyển đổi số còn chậm, thiếu đồng bộ; nguy cơ tiêu cực trong lĩnh vực y tế vẫn là nỗi trăn trở của xã hội.

Nghị quyết 72 ra đời trong chính bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu đổi mới từ gốc rễ tư duy đến cách thức hành động. Lần đầu tiên, việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trọng tâm của nghị quyết là chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ phản ứng bị động sang chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sống khỏe trong cộng đồng, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách y tế.

Một điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 72 là xác định rõ vai trò then chốt của y tế dự phòng, y tế cơ sở và y học cổ truyền trong cấu trúc tổng thể của hệ thống y tế. Đây không chỉ là “tuyến đầu” trong bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà còn là nền tảng để giảm tải cho y tế chuyên sâu, bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Song song với đó, nghị quyết khẳng định nghề y là nghề đặc biệt, đòi hỏi cơ chế đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt – một thông điệp được đội ngũ thầy thuốc và xã hội đặc biệt quan tâm.

Tầm nhìn mà Nghị quyết 72 đặt ra không dừng lại ở những giải pháp trước mắt. Đến năm 2030, Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao thể lực, tầm vóc và tuổi thọ người dân; người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hằng năm, có sổ sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế bao phủ trên 95% dân số; trạm y tế xã được đầu tư đồng bộ, từng bước thực hiện miễn viện phí cơ bản. Xa hơn, đến năm 2045, hệ thống y tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiệm cận trình độ các nước phát triển, vận hành hiện đại, công bằng, hiệu quả, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu.

Dù định hướng đã rõ, song con đường đưa Nghị quyết 72 vào cuộc sống chắc chắn không bằng phẳng. Từ “độ trễ” trong triển khai chính sách, những bất cập của cơ chế tự chủ bệnh viện, bài toán nhân lực y tế tuyến cơ sở, cho tới hạ tầng và chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các địa phương – tất cả đều là những thách thức cần được nhìn thẳng và giải quyết bằng các giải pháp thực chất, đồng bộ.

Chính trong bối cảnh đó, tọa đàm “Nghị quyết 72 và những đột phá vì sức khỏe toàn dân” do Báo điện tử VTC News phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức sẽ là diễn đàn trao đổi chuyên sâu, đa chiều, góp phần làm rõ tinh thần, ý nghĩa, thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai nghị quyết.

Nhân viên y tế chăm sóc người bệnh tại một bệnh viện ở Hà Nội. (Ảnh: Như Loan)

Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời giàu kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực y tế và hoạch định chính sách: ĐBQH, GS. Nguyễn Anh Trí – Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; và PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.

Từ góc nhìn của nhà khoa học, nhà quản lý và người làm chính sách, các khách mời sẽ phân tích những “nút thắt” lớn của hệ thống y tế hiện nay, đồng thời gợi mở các đột phá then chốt để Nghị quyết 72 thực sự đi vào đời sống.

Tọa đàm phát sóng 9h ngày 21/12 trên website, fanpage và kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Đây không chỉ là một chương trình trao đổi chính sách, mà còn là lời mời gọi cộng đồng cùng nhìn lại, cùng hành động vì mục tiêu chung: Một Việt Nam khỏe mạnh hơn, công bằng hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.