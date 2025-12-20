Trực tiếp bế mạc SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn

(VTC News) -

Lễ bế mạc SEA Games 33 dự kiến diễn ra tại sân vận động Rajamangala từ 19h hôm nay 20/12. Phần quan trọng nhất của lễ bế mạc là nghi thức chuyển giao cờ đăng cai SEA Games từ Thái Lan sang nước chủ nhà tiếp theo của đại hội - Malaysia. Sau đó, phái đoàn Malaysia sẽ có buổi trình diễn ngắn với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Marsha Milan, Amir Jahari và Mimifly.

Những sự cố xảy ra trong lễ khai mạc từng khiến ban tổ chức SEA Games 33 chịu nhiều chỉ trích. Chính vì vậy, công tác tổ chức và từng chi tiết trong chương trình biểu diễn của lễ bế mạc cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm với câu hỏi: Liệu có thêm sai sót nào xảy ra?.

Lễ bế mạc SEA Games diễn ra tối 20/12 tại Bangkok, Thái Lan.

Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) cam kết lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ được tổ chức chỉn chu. Ban tổ chức sẽ rút kinh nghiệm triệt để từ những sai sót nghiêm trọng ở lễ khai mạc - trong đó có việc sử dụng sai bản đồ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Lễ bế mạc SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng, đậm chất cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Thái Lan và công nghệ trình diễn hiện đại. Mặc dù các tiết mục cụ thể vẫn được giữ bí mật, sự kiện được kỳ vọng sẽ là một “bữa tiệc nghệ thuật” hoành tráng để khép lại đại hội.