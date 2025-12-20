Chinh phủ ban hành Nghị định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị định gồm 7 chương, 23 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Nghị quyết số 222/2025/QH15) về việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Trung tâm Tài chính quốc tế).

Đối tượng áp dụng là thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế, nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế; cơ quan điều hành, cơ quan giám sát, cơ quan giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Tài chính quốc tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Nghị định nêu rõ, Trung tâm Tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TP.HCM và thành phố Đà Nẵng. Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép trong Trung tâm Tài chính quốc tế được ban hành thống nhất và áp dụng đồng thời tại hai địa điểm.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như: huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), dịch vụ tài chính xanh và các dịch vụ tài chính khác.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt; thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng, các dịch vụ của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng để bổ trợ tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, UBND TP.HCM và UBND thành phố Đà Nẵng đảm bảo trong giai đoạn 2025 - 2026: Hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế; trong đó bao gồm bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm làm nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế, đảm bảo kết nối thông suốt.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại: thúc đẩy các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch mới quy định tại Điều 13 Nghị quyết số 222/2025/QH15, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech); hình thành bước đầu hệ sinh thái dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế.

Từ năm 2026, các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế lớn và để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, minh bạch và thống nhất cho Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính - tiền tệ quốc gia.

Đồng thời, xây dựng chi tiết lộ trình, kế hoạch phát triển và ban hành cơ chế quản lý, giám sát hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu (giao thông, viễn thông, logistics công nghệ thông tin và các hạ tầng, dịch vụ cần thiết khác) nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế chủ trì sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế; trường hợp cần thiết, trình phương án tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thống nhất khi đáp ứng các điều kiện an toàn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn hoạt động vận hành tại hai địa điểm.

Ngoài ra, Nghị định quy định vị trí, địa giới hành chính diện tích Trung tâm Tài chính quốc tế, cụ thể như sau: Tại TP.HCM, diện tích khoảng 898 ha. Tại thành phố Đà Nẵng: Diện tích khoảng 300 ha.

Nghị định quy định UBND TP.HCM và UBND thành phố Đà Nẵng xác định chi tiết vị trí, địa giới hành chính, diện tích, quỹ đất bố trí cho Trung tâm Tài chính quốc tế trên địa bàn. Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức công bố thông tin trên Hệ thống hành chính một cửa điện tử của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Nghị định cũng ban hành danh mục ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ ưu tiên phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế bao gồm: Phát triển hạ tầng Trung tâm Tài chính quốc tế; tài chính xanh, tài chính gắn với môi trường, xã hội và quản trị (ESG); thị trường hàng hóa, hàng hóa phái sinh và tài chính thương mại quốc tế; công nghệ tài chính (fintech) và đổi mới sáng tạo; quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản; dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và một số lĩnh vực khác…