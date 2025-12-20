Bento xúc xích trứng cá LC Foods lọt TOP sản phẩm ấn tượng của năm

(VTC News) -

Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, Bento xúc xích trứng cá của Công ty Cổ phần LC Foods còn được người tiêu dùng bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Ấn tượng năm 2025, ghi dấu ấn kép cả trên nền tảng số lẫn tại các diễn đàn đánh giá chính thống.

Đại diện Công ty CP LC Foods nhận vinh danh Sản phẩm XX Bento Trứng Cá đạt Top 10 - Sản phẩm Ấn tượng 2025.

Tại Lễ Công bố và Vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức, Bento xúc xích trứng cá được xướng tên trong nhóm sản phẩm nổi bật, đáp ứng tiêu chí của chương trình năm nay với chủ đề “Giá trị chất – Niềm tin thật”. Tiêu chí bình chọn tập trung vào chất lượng thực, tính minh bạch và mức độ tin cậy của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Trước đó, Bento xúc xích trứng cá đã thu hút sự quan tâm lớn trên nền tảng TikTok, nơi nhiều người dùng chia sẻ trải nghiệm, đánh giá hương vị và cách sử dụng sản phẩm trong các bữa ăn hằng ngày. Các nội dung review tập trung vào điểm khác biệt của sản phẩm so với xúc xích truyền thống, đặc biệt là cấu trúc giòn nhẹ từ trứng cá và cảm giác mới mẻ khi thưởng thức.

Điểm nổi bật của Bento xúc xích trứng cá nằm ở nguyên liệu 100% phi lê cá tươi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, kết hợp cùng trứng cá chuồn, hướng đến xu hướng tiêu dùng hiện đại – nơi người dùng ưu tiên thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn quan tâm đến nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng. Theo giới quan sát, sự lan tỏa tự nhiên trên mạng xã hội phản ánh rõ nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm “ăn nhanh nhưng ăn khác” của người tiêu dùng trẻ.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, ông Lê Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc Thường trực LC Foods – cho biết doanh nghiệp đang phát triển theo mô hình khép kín 3F (Feed – Farm – Foods), hiện sở hữu 5 nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại và đội ngũ hơn 5.500 cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh thị trường nội địa, các sản phẩm của LC Foods đã được xuất khẩu và có mặt tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với định vị “Trendy & Healthy”, lấy cảm hứng từ triết lý Bento của Nhật Bản – nơi mỗi bữa ăn là sự kết hợp giữa dinh dưỡng, thẩm mỹ và sự quan tâm – Bento xúc xích trứng cá được xem là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng làm mới thực phẩm quen thuộc, bắt nhịp đồng thời với thị trường và tiếng nói của người tiêu dùng số.