Sở Công Thương: Doanh nghiệp TP.HCM đủ sức điều tiết, bình ổn giá rau củ

Chia sẻ tại buổi thông tin về các hoạt động ngành dịp cuối năm ngày 19/11, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết trong khó khăn chung của thị trường cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của TP.HCM thời điểm cuối năm ghi nhận nhiều khởi sắc, nhất là dịch vụ, thương mại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá cả nhiều sản phẩm thực phẩm thiết yếu, đặc biệt hàng tươi, trong đó chủ yếu là rau xanh, nguồn cung khan hiếm khiến giá cả tăng cao.

Điều này là do khách quan bởi thời tiết cực đoan, các vùng cung cấp cho thành phố đều bị thiệt hại vì ảnh hưởng của mưa lũ. Trong đó, vùng cung cấp rau củ nhiệt đới là miền Tây năm nay bị lũ lớn, nước dâng cao hơn mọi năm khiến các khu vực gieo trồng ảnh hưởng, rau củ hư hỏng nhiều, mất năng suất.

Doanh nghiệp TP.HCM cam kết bình ổn được giá rau xanh, đảm bảo nguồn hàng cho nhu cầu tiêu dùng tại TP.HCM.

Trong khi đó, khu vực nhập rau ôn đới lớn nhất của TP.HCM là Đà Lạt - Lâm Đồng nhiều tháng qua liên tục mưa lớn, ngập lụt, các vùng trồng hư hại nghiêm trọng. Cùng với đó, việc vận chuyển cũng khó khăn do đường sá sạt lở, giao thông chia cắt.

Ông Phương cho biết khó khăn này vẫn còn trong thời gian nữa, vì tới đây, không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường, các vùng nhập khu vực này cũng không dễ dàng. Do vậy nguồn cung các mặt hàng rau củ sẽ không thể trở lại bình thường trong ngắn hạn.

"Nguồn cung khan hiếm nên giá cao, đó là quy luật thị trường. Tuy nhiên, thành phố đã thiết kế nhiều cách thức cung ứng, cố gắng trong mọi tình huống đều có thể đảm bảo duy trì nguồn cung hàng hóa đủ cho thị trường và giá cả ổn định, không để giá tăng sốc, tăng đột biến. Cần thiết sẽ có giải pháp thay thế. Ví dụ phải nhập khẩu các sản phẩm thiết yếu bị thiếu hụt, điều chuyển từ khu vực khác về can thiệp thị trường", ông Phương nói.

Tuy nhiên theo Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường của thành phố đều có năng lực lớn, có thể điều tiết, can thiệp, bình ổn thị trường.

Hiện nay, các hợp đồng đã ký của các nhà phân phối lớn, nhà cung cấp lớn của thành phố tham gia bình ổn thị trường cùng các doanh nghiệp lớn, nguồn cung thực phẩm, rau củ của thành phố tuy có gặp khó khăn nhưng vẫn ổn định, sản lượng vẫn duy trì được. Các doanh nghiệp cam kết cố gắng tối đa để đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá.

Nguồn cung rau về chợ khan hiếm, giá cao không chỉ khiến người dùng khó khăn mà người bán cũng chật vật vì sức mua giảm.

Ông Phương nói thêm giá cả tăng, chi phí sản xuất tăng, hoạt động kinh doanh thông thường cũng sẽ ảnh hưởng. Với các nỗ lực bình ổn giá, điều tiết thị trường, thị trường sẽ ổn định trở lại.

"Giá cả tăng cũng khuyến khích hoạt động sản xuất, khuyến khích nông dân tập trung đầu tư, gieo trồng. Rau xanh ngắn ngày, sẽ có vụ thu hoạch mới sớm bổ sung cho thị trường, để tăng nguồn cung trở lại, giúp giá cả nhanh chóng ổn định. Ngành Công Thương cũng thường xuyên kiểm tra thị trường, hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ, lợi dụng giá cả hàng hóa tăng, khan hiếm để té nước theo mưa, đẩy giá bất hợp lý", ông Phương nói thêm.

Rau ở chợ tăng giá gấp đôi, siêu thị cố gắng kìm giá

Tại các siêu thị, lượng hàng hóa vẫn dồi dào, một số loại rau vẫn được khuyến mãi tăng sức mua.

Nhiều ngày nay, hầu hết nhóm rau ăn lá, rau gia vị tại các chợ dân sinh TP.HCM đồng loạt tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Như cải thìa lên gần 80.000 đồng/kg, hành lá từ khoảng 30.000 đồng/kg trước đó nay lên 90.000 - 95.000 đồng/kg; rau muống từ khoảng 30.000 đồng/kg lên cao nhất tới 70.000 đồng/kg, mức giá chưa từng có.

Tại chợ Phước Bình, các loại cải ngọt, cải thìa, cải bẹ từ 15.000 - 20.000 đồng/kg trước đây giờ tiểu thương phải bán khoảng 40.000 đồng/kg; xà lách cũng tăng gấp đôi lên 40.000 - 50.000 đồng/kg; khổ qua từ 10.000 - 15.000 đồng/kg tăng lên 50.000 đồng/kg...

Một số tiểu thương cho biết, giá nhập rau từ các vựa Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An cùng tăng mạnh theo ngày khiến giá bán lẻ phải tăng theo.

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết giá rau xanh nhập về chợ đầu mối tăng mạnh ngày gần đây. Bí đỏ, cà chua, cải bó xôi, cải ngọt, cải thảo, cải xanh… về chợ có giá tăng 2.000- 5.000 đồng/kg. Một số loại như khổ qua, khoai lang bí, xà lách búp giá tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Để điều tiết thị trường, các nhà phân phối lớn tại TP.HCM đang cố gắng giữ giá rau củ. Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho hay, dù thời tiết không thuận lợi, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ sản lượng theo nhu cầu tại các trung tâm trên toàn quốc, giúp khách hàng tiếp cận rau củ tươi ngon, đầy đủ và an toàn, giá hợp lý.

Nhà bán lẻ này tự tin 3 trung tâm cung ứng rau củ quả tại Đà Lạt, Mộc Châu và Tiền Giang, nguồn hàng vẫn sẽ ổn định; giá vẫn duy trì không tăng nhiều.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hợp lý, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng", đại diện MM Mega Market Việt Nam cho hay.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM thừa nhận giá rau củ đang tăng khá cao tại TP.HCM nhưng doanh nghiệp của TP đủ sức điều tiết, ổn định thị trường.

Phía Central Group cũng cho biết hệ thống siêu thị GO! BigC nguồn cung các loại rau củ, sản phẩm thực phẩm thiết yếu vẫn ổn định. Một số mặt hàng rau củ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dẫn đến sản lượng giảm và giá biến động nhẹ, nhưng nhóm sản phẩm thay thế vẫn rất dồi dào, đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife và kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online cũng duy trì nguồn hàng dồi dào, chất lượng ổn định, đồng thời nỗ lực bình ổn giá bán đối với nhóm rau củ quả, thịt cá, trứng và các thực phẩm thiết yếu.

Co.op cũng cho biết đang tăng cường khai thác nguồn rau củ từ các vùng ít chịu ảnh hưởng thời tiết, nâng sản lượng nhập về gấp 3-4 lần so với ngày thường, bổ sung thêm nguồn thịt, cá, trứng từ các nhà cung cấp lớn và các vùng nuôi trồng ổn định.