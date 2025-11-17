Rau dưa đắt khét lẹt, hơn cả thịt cá

(VTC News) -

Giá rau tại Hà Nội tăng vọt, tiểu thương cũng phải "giật mình".

Gần đây, giá rau xanh ở Hà Nội tăng rất mạnh khiến nhiều người "sốc". Đến sáng 17/11, theo khảo sát tại chợ đầu mối và chợ dân sinh, giá tuy đã có dấu hiệu giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục.

Bán rau 40 năm, chưa khi nào thấy giá cao vậy

Tại chợ Long Biên, nhiều tiểu thương cho biết do là chợ đầu mối nên giá rau củ quả ở đây đã rẻ hơn nhiều so với ở chợ dân sinh song vẫn khiến các tiểu thương phải ''giật mình'' vì tăng quá cao.

Hiện rau muống có giá 30.000 đồng - 40.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với đầu tháng 10. Rau mồng tơi, cải chíp được bán với giá 30.000 đồng và 20.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Các loại rau gia vị như mùi, hành lá cũng đắt đỏ với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Cá biệt, cà chua được bán với giá 50.000 đồng/kg. Tuy mức cao kỷ lục này đã ''hạ nhiệt'' so với đỉnh 57.000 đồng/kg chỉ vài ngày trước đó nhưng khi về đến chợ dân sinh, giá cà chua có thể chạm 60.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá rau xanh ở Hà Nội tăng dựng đứng trong nhiều ngày nay. (Ảnh: Minh Đức)

Một loại quả khác cũng tăng giá mạnh là dưa chuột, hiện giá bán buôn 35.000 đồng/kg và đến tay người tiêu dùng 40.000 đồng/kg, so với mức 20.000 đồng/kg trước kia.

Không chỉ tăng mạnh mà giá rau còn bất ngờ thay đổi từng ngày. Một tiểu thương cho biết, hôm qua (16/11) giá bắp cải là 25.000 đồng/kg và đến hôm nay giá đã là 30.000 đồng/kg, tăng thêm 5.000 đồng/kg chỉ sau 1 ngày.

Ông Đào Văn Hậu, tiểu thương chợ đê La Thành, than: Dù đã buôn bán rau khoảng 40 năm nay nhưng chưa năm nào thấy giá rau đắt như hiện tại. "Giá dưa chuột, bắp cải lúc bình ổn nhất chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, giờ tăng gấp vài lần", ông nói.

Giá rau tăng cao khiến ông Hậu phải giảm lượng hàng nhập về do sợ không bán được vì người mua chê đắt. Thông thường, mỗi đợt ông nhập 120 - 140kg dưa chuột song những ngày vừa qua chỉ nhập khoảng 70 - 80kg. "Giá bán buôn đã 35.000 đồng/kg dưa chuột, quá đắt không ai dám nhập mua, kể cả nhà hàng", ông Hậu khẳng định.

Giá rau củ quả tăng quá nhanh trong thời gian qua khiến người tiêu dùng khốn đốn. Sáng 16/11, chị Thanh Hoài (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) đi chợ mua 1 mớ rau cải xanh, 1 mớ rau cải cúc, một ít rau mùi, hành, thì là hết 78.000 đồng khiến chị giật mình. "Thế này thì đắt gần bằng 1kg thịt heo rồi, còn so với trứng thì đắt hơn rất nhiều", chị so sánh.

Đồng tình với nhận xét này, chị Trần Thị Phương Thảo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) dẫn chứng: "Giá rau hiện tại đắt hơn thịt, cá. Tôi làm nồi cá om dưa, mua một khúc cá hết 60.000 đồng nhưng mua các loại rau ăn kèm thì hết 100.000 đồng. Thậm chí, nếu so với nhiều loại cá bình dân như cá rô phi, điêu hồng, cá trôi...thì số tiền này còn đắt hơn 1 kg cá".

Chị Thảo cũng cho biết thêm: việc giá rau xanh đắt đỏ khiến chi phí mỗi bữa ăn của nhà chị tăng thêm khoảng 30.000 đồng, buộc chị phải tính toán lại chi phí sinh hoạt để cân đối.

Nguồn cung thực phẩm bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão lũ liên tiếp xảy ra, đẩy giá lên cao. (Ảnh: Minh Đức)

TP.HCM: 55.000 đồng một bó rau muống

Không chỉ ở Hà Nội mà giá rau xanh tại TP.HCM cũng đang tăng dựng đứng, khiến cả người bán lẫn người mua cùng "méo mặt".

Bà Hoa, người đã buôn bán ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức hơn 15 năm, ví von: rau dịp này "đắt hơn tôm tươi". Tất cả các loại đều tăng 2 - 3 lần, thậm chí 4 lần. Điển hình là rau ngò rí (mùi) mới tầm nửa tháng trước có giá 29.000 đồng/kg, nay đã lên tới 90.000 đồng/kg mà vẫn không có hàng để nhập.

Cách đó không xa là sạp hàng rau muống của chị Thu. Chị cho hay, giá rau muống cũng đã tăng gấp 3 lần so với trước. "Giá cao lắm, nhưng chúng tôi cũng đâu lãi nhiều, do nhập vào giá cao nên mới phải bán ra giá cao thôi. Nhưng cao thế này thì khách đến mua cũng ít, thành ra thu nhập đợt này giảm", chị Thu than.

Rau muống tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được bán sỉ với giá 45.000 đồng/bó.

Tại sạp của chị, một bó rau muống (loại 1,5kg, còn nguyên thân già) được bán sỉ với giá 45.000 đồng (trước đây khoảng 13.000 đồng). Với bó này, tiểu thương bán lẻ sau khi nhập về với giá 55.000 đồng.

Nhập vào 45.000 đồng, tiểu thương bán ra với giá 55.000 đồng/bó.

Tại các chợ dân sinh, giá rau tăng "dựng đứng" tạo áp lực lên chi tiêu hàng ngày của người dân. Một trái bí 370gram có giá hơn 20.000 đồng, hành ngò thường được cho thêm nay phải tính thêm tiền...khiến các gia đình phải cân nhắc cho từng bữa ăn.

Tiểu thương tại nhiều sạp bán lẻ giải thích, mức giá hiện tại vừa đủ bù chi phí: Tiền xe, tiền công bốc xếp và hao hụt rau, nếu bán thấp hơn nữa sẽ lỗ. "Như rau muống nhập vào giá 45.000 đồng/bó, giờ bán ra 55.000 đồng. Nhưng rau có thể héo, dập, hao hụt không phải ít. Chưa kể giá cao, người dân không mua, để qua ngày hư lại lỗ", anh Vương, chủ sạp rau bán lẻ tại phường Bình Hoà cho hay.

Trái bí 370gram có giá hơn 20.000 đồng.

Để giảm thiểu thua lỗ, anh nhập rau ít hơn trước đây. Đến 19h, nếu rau còn trên sạp, anh cho vào tủ lạnh để bảo quản giảm hư hao. "Tủ lạnh nay dẹp gọn hết, chừa chỗ bỏ rau. Chứ một ngày mà vài ba bó hư là xem như cả ngày làm công không", anh Vương nói.

Chị Huế An (ngụ phường Bình Cơ), khách mua rau cũng than thở: "Gia đình tôi 3 người, trước đây đi chợ cho một bữa ăn dao động khoảng 100.000 đồng. Trong đó, thịt khoảng 70.000 đồng, trứng hoặc đậu hũ 10.000 đồng, rau 20.000 đồng. Nay thì tiền rau tăng gấp ba nên mâm cơm phải giảm bớt thịt, tiền rau và thịt ngang nhau".

Chưa hết ngày đã dọn hàng, cất vào tủ lạnh, khi có khách hỏi sẽ đem ra bán.

Tương tự, chị Phan Hải Hà (ngụ phường Tam Bình) cho hay, chị "không tin vào tai mình" khi ra chợ mua rau vào sáng cuối tuần này (16/11).

"Tôi đi chợ dân sinh gần nhà mua rau, người bán nói giá, tôi phải hỏi lại lần hai vì tưởng mình nghe nhầm. Các loại rau đều lên giá như đậu que giá 80.000 đồng/kg (trước đây khoảng 40.000/kg), hành tím Lý Sơn 90.000 (trước đây giá 50-60.000/kg), cà chua, bí đao... đều đắt gấp đôi. Bây giờ mua đủ rau ăn cho cả gia đình 4 người phải gấp đôi số tiền so với tuần trước đi chợ". Vì vậy, chị Hà cũng chuyển hướng đổi một số loại rau, củ khác (tăng giá ít hơn) để phù hợp với bữa ăn gia đình, chi phí không quá cao.

Vì sao giá rau tăng dựng đứng?

Lý giải việc giá rau đắt kỷ lục, nhiều tiểu thương cho biết, nguyên nhân là do bão số 11 vừa qua đã làm nhiều ruộng rau ở miền Bắc bị ngập, hỏng, khiến nguồn cung đổ về chợ Hà Nội giảm mạnh, chỉ còn khoảng một nửa so với trước, nên giá đầu vào tăng chóng mặt.

Không chỉ miền Bắc mà các vựa rau ở miền Trung cũng liên tục bị phá hủy do mưa lũ kéo dài. "Thông thường, thị trường rau của miền Bắc được cung cấp, bổ sung bởi nhà vườn ở miền Trung và Đà Lạt. Nhưng hiện tại các nguồn này đều đang mất mùa vì mưa lũ liên miên, dẫn tới cung không đủ cầu, làm giá tăng vọt. Trước kia, khi giá rau miền Bắc tăng cao, các đầu mối chỉ cần một cú điện thoại là sau 1 - 2 ngày, nguồn hàng từ nơi khác sẽ nhanh chóng chuyển ra, thị trường lập tức bình ổn. Nhưng bây giờ các nơi đều không thể cung cấp ra Bắc nên rau củ quả tại Hà Nội trở nên khan hiếm'', một tiểu thương nói.

Như để chứng minh, chị Đào Thị Chi ở chợ Giảng Võ cho biết do nguồn cung khan hiếm nên các đầu mối phân phối rau không cho lấy nhiều hàng, mỗi tiểu thương chỉ được nhập một số lượng nhất định. "Giả sử đầu mối bán buôn có 5 tấn rau thì chỉ phân phối cho mỗi tiểu thương khoảng 100 - 200kg, muốn lấy thêm cũng không được. Đây là hiện tượng tôi thấy rất ít xảy ra'', chị Chi nhận xét.

Bà nội trợ "méo mặt" vì giá rau xanh đắt đỏ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo dự báo của các tiểu thương, giá rau xanh sẽ mất khoảng 20 ngày - 30 ngày mới có thể bình ổn trở lại.

Tương tự, các tiểu thương ở TP.HCM cũng lý giải: "Giá cao là do rau gặp thời tiết xấu hư hại hết, chứ không phải tự nhiên ở chợ thổi giá". Vì mưa bão nên nguồn cung khan hiếm, dù giá tăng gấp 2, gấp 3 lần cũng không có hàng để nhập. "Bình thường mỗi loại tôi nhập khoảng vài trăm kg, nhưng giờ nhà vườn không có bán, lấy được mỗi loại 100kg mà phải giành mãi mới có. Đợt này mưa ngập, rau chết úng cả rồi. Tình trạng này nếu nhanh thì cũng phải cả tháng nữa mới chấm dứt, khi rau vào vụ mới thu hoạch", một tiểu thương nói.