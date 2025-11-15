Giá rau xanh cao hơn ngày Tết, siêu thị TP.HCM vào cuộc bình ổn giá

(VTC News) -

Hơn 10 ngày qua, thị trường rau xanh tại TP.HCM ghi nhận mức tăng giá chưa từng có. Nhiều loại rau lá, trước đây chỉ 10.000–15.000 đồng/bó như rau muống, cải ngọt, nay đã vọt lên 30.000–35.000 đồng tại các chợ truyền thống.

Nhiều bà nội trợ cho biết giá rau hiện tại còn cao hơn cả dịp Tết, khiến họ tìm đến các siêu thị lớn để mua với giá hợp lý hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn.

Rau xanh tại các chợ truyền thống ở TP.HCM tăng giá 2-3 lần.

Chị Minh Hạnh (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM), chia sẻ: “Mua rau ngoài chợ giờ đắt quá, rau mồng tơi trước đây chỉ khoảng 10.000-12.000 đồng/bó nay đã tăng giá 2-3 lần. Trong khi đó, ra siêu thị mua loại rau tương tự chỉ khoảng 15.000 đồng, còn tươi ngon, an toàn hơn”.

Nhiều người tiêu dùng đang chuyển thói quen mua rau từ chợ sang siêu thị hoặc đặt hàng online do lo ngại giá tăng. Một số bà nội trợ cho biết với cùng số tiền mua rau ngoài chợ, họ có thể mua được lượng nhiều hơn, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt hàng tuần.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho hay, với ba trung tâm cung ứng rau củ quả tại Đà Lạt, Mộc Châu và Tiền Giang, hệ thống này sở hữu nguồn hàng dồi dào, chất lượng cao. Dù thời tiết không thuận lợi, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ sản lượng theo nhu cầu tại các trung tâm trên toàn quốc, giúp khách hàng tiếp cận rau củ tươi ngon, đầy đủ và an toàn.

Người tiêu dùng chọn mua rau xanh tại siêu thị MM Mega Market

Về giá cả, MM Mega Market Việt Nam khẳng định duy trì mức giá tốt, cạnh tranh hàng đầu trên thị trường. Đại diện siêu thị cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hợp lý, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Tương tự, đại diện siêu thị GO! cho biết nguồn cung các sản phẩm thiết yếu vẫn ổn định. Một số mặt hàng rau củ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, dẫn đến sản lượng giảm và giá biến động, nhưng khách hàng vẫn có thể lựa chọn các sản phẩm thay thế.

“Miền Bắc chuẩn bị vào vụ đông nên nguồn cung sẽ rất phong phú và đa dạng. Hệ thống cũng duy trì các cam kết lâu dài với nhà cung cấp, đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, trong đó có dịp ra mắt thẻ thành viên The 1 từ ngày 6/11/2025, nhằm giúp khách hàng tiếp cận nhiều ưu đãi hơn”, đại diện siêu thị GO! chia sẻ.

Người tiêu dùng chọn mua rau củ tại siêu thị.

Tại hệ thống Sài Gòn Co.op, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife và kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online vẫn duy trì nguồn hàng dồi dào, chất lượng ổn định, đồng thời nỗ lực bình ổn giá bán đối với nhóm rau củ quả, thịt cá, trứng và các thực phẩm thiết yếu.

Nhờ chủ động dự trữ và các hợp đồng dài hạn với đối tác về sản lượng và giá cả, hệ thống hạn chế được biến động giá ngắn hạn. Đồng thời, Co.op tăng cường khai thác nguồn rau củ từ các vùng ít chịu ảnh hưởng thời tiết, nâng sản lượng nhập về gấp 3-4 lần so với ngày thường, bổ sung thêm nguồn thịt, cá, trứng từ các nhà cung cấp lớn và các vùng nuôi trồng ổn định.

Một số mặt hàng rau củ thiết yếu tại hệ thống Co.op đang được bán với giá thấp hơn so với thị trường, như bắp cải trắng 9.900 đồng/kg, xà lách lô lô xanh thủy canh 39.900 đồng/kg, bí đao 29.900 đồng/kg và dưa leo 29.900 đồng/kg. Chương trình này nằm trong khuôn khổ “Tri ân khách hàng” từ ngày 13-19/11/2025 tại TP.HCM, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Một số mặt hàng rau bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều bà nội trợ chủ động chọn các loại rau thay thế, đảm bảo bữa ăn hàng ngày vẫn đầy đủ và hợp lý.

Sự tham gia chủ động của các siêu thị lớn không chỉ giúp bình ổn giá rau xanh, mà còn góp phần hạn chế tình trạng tăng giá sốc tại các chợ dân sinh. Nhờ nguồn cung ổn định từ các siêu thị, người dân có thêm lựa chọn, đặc biệt khi rau xanh tại chợ tăng giá gấp đôi.

Các chương trình bình ổn giá không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng mà còn là cơ hội quảng bá thương hiệu và xây dựng lòng tin lâu dài với khách hàng. Đồng thời, các biện pháp chủ động dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung giúp hệ thống bán lẻ linh hoạt ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết bất lợi, mưa lớn và triều cường làm gián đoạn nguồn cung từ các vùng trồng rau ngoài TP.HCM.

Dự báo trong vài ngày tới, miền Trung và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn nên giá rau tại TP.HCM chưa thể hạ nhiệt trong ngắn hạn.