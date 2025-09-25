Đóng

Trước áp thấp nhiệt đới, giá rau xanh rẻ bất ngờ chỉ từ 6.000 đồng

(VTC News) -

Nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo bão số 9, tuy nhiên thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ ổn định không tăng giá.

VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới