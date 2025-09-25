+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Trước áp thấp nhiệt đới, giá rau xanh rẻ bất ngờ chỉ từ 6.000 đồng
(VTC News) -
Nhiều người dân lo lắng giá cả các mặt hàng thiết yếu sẽ "nhảy múa" theo bão số 9, tuy nhiên thị trường hàng hóa, thực phẩm vẫn giữ ổn định không tăng giá.
VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cháy lớn tại Bắc Ninh, nhiều tài sản bị thiêu rụi
19:25 25/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Trước áp thấp nhiệt đới, giá rau xanh rẻ bất ngờ chỉ từ 6.000 đồng
19:19 25/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch nước sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng
19:17 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Dự kiến giáo viên vi phạm dạy thêm ngoài nhà trường bị phạt đến 20 triệu đồng
19:16 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Hạ tầng chiến lược đưa Hải Phòng thành cực tăng trưởng Bắc Bộ
19:12 25/09/2025
Đầu Tư
Bão Bualoi giật cấp 15, tốc độ di chuyển 20km/h
19:11 25/09/2025
VTC NEWS TV
Cảnh hoang tàn sau khi bão Ragasa quét qua Trung Quốc
19:01 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Bắc Ninh bứt phá toàn diện, mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn
19:00 25/09/2025
Thị trường
40.000 trẻ em chưa được đăng ký cư trú, Công an TP.HCM nói gì?
18:59 25/09/2025
Tin nhanh 24h
Chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị 8.800 tỷ của chủ đầu tư tháp 88 tầng ở TP.HCM
18:53 25/09/2025
Bất động sản
TP.HCM, Tây Ninh nghiên cứu nạo vét sông Sài Gòn lấy cát xây dựng Vành đai 4
18:46 25/09/2025
Đầu Tư
Sun PhuQuoc Airways đủ điều kiện bay thương mại
18:32 25/09/2025
Đầu Tư
Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu sửa chữa khẩn cấp trường học xuống cấp, mất an toàn
18:15 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 26/9 và rạng sáng 27/9
18:06 25/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Quảng Ngãi
18:05 25/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Vĩnh Long
18:05 25/09/2025
Cần biết
Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/09/2025 tại Cà Mau
18:05 25/09/2025
Cần biết
Công an TP.HCM thông tin vụ MV của nhóm nghệ sĩ nghi quảng cáo web cá cược
18:04 25/09/2025
Bản tin 113
Cựu sao Everton vừa sang V.League có cơ hội tranh vé World Cup
18:03 25/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Người trẻ sợ kết hôn do giá nhà quá cao: Đề nghị kiểm toán lĩnh vực bất động sản
17:30 25/09/2025
Bất động sản
Triệt xóa đường dây kinh doanh đa cấp do người nước ngoài điều hành
17:08 25/09/2025
Bản tin 113
Vì sao xuất hiện dồn dập bão trên Biển Đông?
17:05 25/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Giám đốc WIPO: Cần chuyển bằng sáng chế thành kết quả kinh tế
16:59 25/09/2025
Chuyển đổi số
Hà Nội cảnh báo mưa lớn 250mm, người dân cần hạn chế ra đường
16:58 25/09/2025
Reels
Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra
16:45 25/09/2025
Tin nóng
Tuổi thơ không thể đứng dậy và kỳ tích hồi sinh của bé gái mắc viêm xương
16:40 25/09/2025
Tin tức
Xiaomi ra mắt loạt thiết bị AIoT mới, nâng trải nghiệm nhà thông minh
16:39 25/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Đề xuất được cá cược bóng đá tối đa 10 triệu đồng mỗi ngày
16:38 25/09/2025
Tài chính
Đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc lại việc dừng nhập khẩu 12 nhóm hải sản Việt Nam từ 2026
16:34 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Svay Rieng, giải ASEAN Club Championship 2025-2026
16:30 25/09/2025
Bóng đá Việt Nam