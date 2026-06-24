Siêu máy tính dự đoán Canada vs Thụy Sỹ, bảng B World Cup 2026

(VTC News) -

Canada đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng B World Cup 2026 sau chiến thắng 6-0 trước Qatar. Đội chủ nhà đang có lợi thế so với Thụy Sỹ về chỉ số phụ. Trận Canada vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 25/6 tại BC Place (Vancouver, Canada).

Thụy Sỹ cũng có 4 điểm như Canada sau hai lượt trận. Họ hòa Qatar 1-1, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 4-1. Kết quả hòa gần như đủ đưa cả Canada và Thụy Sỹ vào vòng tiếp theo, nhưng ngôi đầu bảng vẫn tạo ra khác biệt về nhánh đấu. Thụy Sỹ là đội chịu áp lực phải thắng lớn hơn.

Canada thắng Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Canada vs Thụy Sỹ ra sao?

Thuận toán mô phỏng của Opta nhận định Thụy Sỹ có tỷ lệ thắng cao hơn trong 25.000 kịch bản kết quả trận đấu được xét đến. Đội bóng châu Âu thắng 41,9%, trong khi khả năng Canada giành chiến thắng là 29,8%, còn xác suất hòa đạt 28,3%.

Sports Mole cũng nghiêng về Thụy Sỹ với cơ hội thắng 38,25%, Canada thắng 32,4% và hòa 29,4%. So với Opta, Sports Mole nhìn nhận trận đấu cân bằng hơn, nhất là khi Canada có lợi thế sân nhà và vừa tạo ra màn trình diễn rất mạnh trước Qatar.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về kịch bản chặt chẽ. Sports Mole đánh giá khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 37,15%, thấp hơn rõ rệt so với mốc dưới 2,5 bàn là 62,85%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 43,75%, không quá cao dù cả hai đều ghi nhiều bàn ở lượt trận thứ hai.

Thụy Sỹ có 31,14% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên, trong khi Canada có 73,17% khả năng ghi dưới 2 bàn. Các tỷ số nổi bật theo Sports Mole là Thụy Sỹ thắng 1-0, hòa 1-1 hoặc Canada thắng 1-0. Dữ liệu tổng thể nghiêng nhẹ về Thụy Sỹ, nhưng kịch bản một trận đấu ít bàn có cơ sở rõ hơn chiến thắng cách biệt.

Thụy Sỹ cần chiến thắng để đứng đầu bảng. (Ảnh: Reuters)

Ưu thế của Thụy Sỹ

Thụy Sỹ chỉ thua 1 trong 9 trận vòng bảng gần nhất, thắng 5 và hòa 3. Họ cũng chưa từng thua đại diện CONCACAF nào tại đấu trường thế giới, với thành tích 2 thắng và 3 hòa. Đây là lý do Opta đặt Thụy Sỹ ở vị thế cao hơn trước Canada.

Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina cho thấy Thụy Sỹ có chiều sâu tốt. Johan Manzambi lập cú đúp sau khi vào sân, Granit Xhaka và Ruben Vargas cũng ghi bàn. Khả năng tạo khác biệt từ ghế dự bị là điểm quan trọng, nhất là trong trận đấu mà hai đội đều có thể khởi đầu thận trọng.

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Thụy Sỹ có kinh nghiệm và cấu trúc đội hình tốt, nhưng không hẳn áp đảo Canada về tốc độ hoặc năng lượng. Thụy Sỹ có thể tiếp tục dùng sơ đồ 4-2-3-1, với Xhaka và Remo Freuler che chắn phía trước hàng thủ, còn Dan Ndoye và Vargas tạo chiều rộng. Cách vận hành này giúp Thụy Sỹ kiểm soát rủi ro, nhưng không nhất thiết tạo ra trận đấu nhiều bàn.

Cơ hội thắng của Canada

Canada có lợi thế lớn từ sân nhà và sự hưng phấn sau trận thắng Qatar. Họ ghi 6 bàn, tạo ra số lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương rất cao và có trận thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Jonathan David lập hat-trick, còn Cyle Larin ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp tại giải.

Cơ hội của Canada nhiều khả năng đến từ cường độ pressing, tốc độ chuyển trạng thái và cặp tiền đạo David - Larin. Canada có thể chơi với sơ đồ 4-4-2, dựa vào sự trực diện ở tuyến trên và khả năng tổ chức của Stephen Eustaquio nếu tiền vệ này đủ thể lực ra sân. Khi được cổ động viên nhà tiếp sức, Canada có thể gây sức ép theo từng giai đoạn thay vì chỉ lùi sâu.

Vấn đề của Canada là tổn thất nhân sự. Ismael Kone phải nghỉ hết giải vì gãy chân, còn Alphonso Davies chưa chắc đủ thể trạng đá chính. Nếu thiếu Davies, Canada mất đi một mũi lên bóng quan trọng bên cánh. Khi đó, đội chủ nhà cần David và Larin tận dụng tốt hơn những tình huống ít ỏi trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của Thụy Sỹ.

Dự đoán Canada vs Thụy Sỹ

Dự đoán Canada - Thụy Sỹ: Đội nào thắng?

Thụy Sỹ kiểm soát nhịp tốt hơn, nhưng Canada không để trận đấu trôi theo một chiều. Đội chủ nhà có thể pressing theo từng thời điểm, đưa bóng nhanh lên tuyến trên và tìm khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên của Thụy Sỹ.

Bàn mở tỷ số có vai trò lớn. Nếu Thụy Sỹ ghi bàn trước, họ có thể kéo trận đấu về thế chặt chẽ nhờ kinh nghiệm kiểm soát nhịp. Ngược lại, nếu Canada dẫn trước, sức ép từ khán đài Vancouver sẽ khiến trận đấu mở hơn và buộc Thụy Sỹ phải dâng đội hình cao hơn.

Opta và Sports Mole cùng nghiêng về Thụy Sỹ, nhưng mức chênh không lớn. Các chỉ báo về tổng bàn và tỷ số nổi bật đều hướng đến trận đấu giằng co, trong đó hai đội có thể ưu tiên sự an toàn vì cùng đang nắm lợi thế ở bảng B. Tỷ số hòa là lựa chọn hợp lý hơn so với một chiến thắng rõ ràng cho bên nào.

Dự đoán tỷ số: Canada 1-1 Thụy Sỹ.