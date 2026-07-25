Trung Quốc cảnh báo mưa lớn, lũ lụt trước khi bão Noul đổ bộ

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4h ngày 25/7, bão Noul đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía Đông Nam. Bão có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 10-11 (89-117 km/h), giật cấp 13 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) dự báo Noul có thể mạnh lên tương đương bão cấp 2, với sức gió tối đa khoảng 155 km/h trước khi đổ bộ khu vực phía đông Hong Kong vào cuối ngày 26/7.

Người dân quan sát mực nước sông sau khi có cảnh báo mưa bão tại Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đài quan sát khí tượng Hong Kong nâng mức cảnh báo lên cấp 1 - cấp thấp nhất của thành phố vào lúc 20h40 ngày 24/7 và đang đánh giá xem có cần thiết phải nâng mức cảnh báo thêm hay không khi bão Noul đang tiến gần hơn.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Noul sẽ đổ bộ vào bờ biển phía nam giữa Chu Hải (tỉnh Quảng Đông) và Trương Phủ (tỉnh Phúc Kiến) vào đêm 25/7 và rạng sáng 26/7 trước khi di chuyển vào đất liền và suy yếu dần.

Các nhà khí tượng cảnh báo lượng mưa tích lũy tại khu vực phía đông tỉnh Quảng Đông và phía nam tỉnh Phúc Kiến có thể đạt 500-600 mm ở một số nơi. Đây vốn là hai địa phương có lượng mưa cao hàng đầu Trung Quốc, với lượng mưa trung bình khoảng 2.000 mm mỗi năm.

Chính quyền tỉnh Quảng Đông thông báo sẽ tạm dừng một phần dịch vụ đường sắt từ ngày 25/7 và dự kiến ngừng toàn bộ hoạt động của tàu cao tốc, tàu thường trong ngày 26/7 để ứng phó với bão.

Tại Chu Hải, thành phố ven biển phía tây Hong Kong, toàn bộ dịch vụ phà cũng tạm ngừng từ ngày 25-26/7. Bên cạnh đó, các điểm tham quan, danh lam thắng cảnh ven biển sẽ đóng cửa, không đón khách.

Vào lúc 21h ngày 24/7, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với 2 tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, đồng thời cử một đoàn công tác đến Quảng Đông để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo bão màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu chỉ sau màu đỏ, sau khi dự báo bão Noul​​ sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông vào đêm 25/7 hoặc rạng sáng 26/7.