(VTC News) -

Trận Nam Phi vs Hàn Quốc diễn ra lúc 8h ngày 25/6 trên sân Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico. Hàn Quốc có 3 điểm, đứng thứ hai và vẫn nắm quyền tự quyết rõ hơn. Nam Phi mới có 1 điểm, buộc phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử.

Thông tin nhanh trận Nam Phi vs Hàn Quốc Thời gian: 8h ngày 25/6 (theo lịch thi đấu World Cup 2026 chính thức). Sân: Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico. Giải đấu: Bảng A World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi vẫn còn cơ hội, nhưng điều kiện rất rõ ràng: Họ phải thắng Hàn Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc hiểu rằng một chiến thắng sẽ bảo đảm vị trí nhì bảng nhưng ngay cả kết quả hòa cũng có thể giúp họ giữ hy vọng đi tiếp, tùy diễn biến trận Cộng hòa Séc gặp Mexico.

Tính chất trận đấu khiến thế trận có thể nghiêng về Hàn Quốc. Nam Phi buộc phải đẩy cao đội hình ở một số thời điểm, nhưng lại thiếu hai nhân tố quan trọng là Mokoena và Themba Zwane vì án treo giò. Đây là tổn thất lớn ở tuyến giữa, nơi Nam Phi cần vừa kiểm soát bóng, vừa chống chuyển trạng thái.

Nam Phi đấu với Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng A World Cup 2026.

Hàn Quốc không cần cầm bóng quá nhiều để tạo nguy hiểm. Điểm then chốt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Hàn Quốc có nhiều cá nhân đủ khả năng giải quyết trận đấu hơn, nhưng họ sẽ cần cả Lee Kang-in và Son Heung-min thể hiện được tầm ảnh hưởng đúng thời điểm quan trọng.

Phong độ Nam Phi

Nam Phi có 1 điểm sau 2 trận, ghi 1 bàn và thủng lưới 3 lần, đứng cuối bảng A World Cup 2026. Trận thua Mexico cho thấy họ gặp nhiều khó khăn khi bị đối thủ pressing và kéo giãn đội hình. Đến trận gặp Cộng hòa Séc, Nam Phi vẫn không quá áp đảo về thế trận nhưng kiên trì đến cuối và giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Mokoena.

Nam Phi phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

Về tổng thể, phong độ của Nam Phi chưa tốt. Họ chưa thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 3 trận hòa và 3 thất bại. Trước giải, đội bóng của HLV Hugo Broos từng được kỳ vọng có thể chơi chủ động hơn, nhưng sau 2 lượt trận, cách tiếp cận của Nam Phi thiên về an toàn và phản ứng nhiều hơn.

Trận gặp Hàn Quốc buộc Nam Phi phải thay đổi, tạo nhiều áp lực hơn ở 1/3 cuối sân. Tuy nhiên, bài toán là họ phải tấn công mà không để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau.

Phong độ Hàn Quốc

Hàn Quốc có 3 điểm sau 2 lượt trận. Chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc ở trận đầu tiên là kết quả quan trọng, bởi họ ngược dòng nhờ các bàn thắng của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. Đến lượt hai, Hàn Quốc thua Mexico 0-1 trong một trận đấu không có nhiều cơ hội rõ ràng.

Dù thất bại trước Mexico, Hàn Quốc vẫn có cơ sở tự tin. Họ chỉ thua bởi một tình huống mắc lỗi cá nhân, trong khi cấu trúc đội hình không bị phá vỡ quá nhiều. Vấn đề của họ là phong độ của Son Heung-min và Lee Kang-in, 2 ngôi sao lớn nhất.

Hàn Quốc cũng có thống kê đáng chú ý ở lượt trận cuối vòng bảng. Họ thắng trận cuối ở 2 kỳ World Cup gần nhất, lần lượt trước Đức năm 2018 và Bồ Đào Nha năm 2022. Nếu thắng Nam Phi, đội bóng châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Hàn Quốc thất bại đáng tiếc trước Mexico. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi mất Teboho Mokoena vì án treo giò sau khi nhận đủ thẻ vàng. Đây là tổn thất rất lớn, bởi Mokoena không chỉ ghi bàn trước Cộng hòa Séc mà còn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa. Themba Zwane cũng tiếp tục vắng mặt vì án treo giò từ trận gặp Mexico.

Sphephelo Sithole trở lại sau án treo giò và nhiều khả năng đá chính.

Hàn Quốc không có ca chấn thương mới đáng kể. Son Heung-min và Lee Kang-in đều bị rút ra ở phút 57 trong trận gặp Mexico, nhưng nhiều khả năng đây là điều chỉnh về nhịp độ và tải vận động. Cả hai dự kiến trở lại đội hình xuất phát.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Adams, Mbatha, Sithole; Maseko, Makgopa, Appollis.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Kim Moon-hwan, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Seol Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc

Dự đoán Nam Phi - Hàn Quốc: Đội nào thắng?

Nam Phi không thể đá quá thận trọng. Một kết quả hòa gần như không đủ để họ tự mở cửa đi tiếp, nên đội bóng châu Phi phải tăng tốc ở một số giai đoạn, nhất là sau giờ nghỉ. Appollis và Maseko sẽ là hai hướng lên bóng quan trọng, còn Makgopa cần làm tốt vai trò điểm đến trong vòng cấm.

Vấn đề là cách chơi đó tạo điều kiện cho Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo có đủ tốc độ và chất lượng xử lý để phản công vào khoảng trống. Son Heung-min là nhân tố nguy hiểm nhất khi được nhận bóng trong không gian mở. Lee Kang-in cũng có khả năng tạo khác biệt bằng những đường chuyền sớm hoặc tình huống cố định.

Nam Phi có thể sẽ chơi quyết liệt và tạo được sức ép trong từng giai đoạn, nhưng Hàn Quốc kiểm soát rủi ro tốt hơn. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, trong đó khả năng hai đội cùng ghi bàn không thấp. Tuy nhiên, Hàn Quốc nhỉnh hơn nhờ chất lượng cá nhân ở các pha chuyển trạng thái.

Dự đoán kết quả: Nam Phi 1-2 Hàn Quốc.