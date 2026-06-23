Nhận định, dự đoán tỷ số Canada vs Thụy Sỹ: Chủ nhà tranh ngôi đầu

(VTC News) -

Canada và Thụy Sỹ bước vào lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 với cùng 4 điểm. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, đồng thời cũng là cơ hội để đội chủ nhà lần đầu tiên kết thúc vòng bảng World Cup ở vị trí số một.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Canada vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 2h ngày 25/6 trên sân BC Place, Vancouver. Canada đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn sau chiến thắng 6-0 trước Qatar. Thụy Sỹ cũng có 4 điểm, nhưng hiệu số thấp hơn sau trận hòa Qatar 1-1 và thắng Bosnia & Herzegovina 4-1.

Thông tin nhanh trận Canada vs Thụy Sỹ Thời gian: 2h ngày 25/6. Sân: BC Place, Vancouver, Canada. Giải đấu: Bảng B World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Canada vs Thụy Sỹ

Canada đang có lợi thế về điểm rơi tâm lý. Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina 1-1 ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Jesse Marsch thắng Qatar 6-0. Đó không chỉ là chiến thắng đầu tiên của Canada trong lịch sử World Cup, mà còn là trận đấu giúp họ tạo ra khoảng cách hiệu số đáng kể so với Thụy Sỹ.

Với Thụy Sỹ, 4 điểm sau 2 lượt trận là kết quả chấp nhận được, nhưng màn trình diễn chưa thật sự liền mạch. Họ bị Qatar cầm hòa 1-1 ở trận đầu tiên, sau đó thắng Bosnia & Herzegovina 4-1. Điểm đáng chú ý là Thụy Sỹ chỉ bùng nổ ở cuối trận gặp Bosnia & Herzegovina, khi các bàn thắng đến dồn dập từ phút 74 trở đi.

Canada đấu với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026.

Bối cảnh bảng B World Cup 2026 khiến cách tiếp cận của hai đội có thể thận trọng hơn so với một trận đấu buộc phải thắng. Một kết quả hòa nhiều khả năng đủ để cả Canada và Thụy Sỹ đi tiếp. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng vẫn có giá trị lớn, nhất là với Canada khi họ được thi đấu trên sân nhà và có cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.

Canada có cường độ pressing, tốc độ chuyển trạng thái và cặp tiền đạo đang vào phom. Jonathan David vừa lập hat-trick trước Qatar, còn Cyle Larin ghi bàn ở cả hai trận đã đấu. Khi Canada đẩy cao nhịp độ, họ có thể gây áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương bằng các pha di chuyển của David và Larin.

Thụy Sỹ không cần kiểm soát bóng quá áp đảo, nhưng giỏi quản lý nhịp trận nhờ Granit Xhaka, Remo Freuler và Manuel Akanji. Trước một Canada nhiều năng lượng, chìa khóa của Thụy Sỹ là thoát pressing đủ sạch để đưa bóng ra sau lưng hai biên của đối thủ.

Phong độ Canada

Canada có 4 điểm sau 2 trận, ghi 7 bàn và thủng lưới 1 lần. Sau trận hòa Bosnia & Herzegovina, đội chủ nhà giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar. Trận đấu này cho thấy Canada không chỉ đá dựa vào tinh thần sân nhà, mà còn có khả năng tạo cơ hội đều ở 1/3 cuối sân.

Jonathan David là điểm sáng lớn nhất. Tiền đạo này ghi 3 bàn vào lưới Qatar và đang dẫn đầu hàng công Canada. Cyle Larin cũng có 2 bàn sau 2 trận, trong đó có bàn gỡ hòa trước Bosnia & Herzegovina và bàn mở tỷ số trước Qatar. Cặp tiền đạo David - Larin giúp Canada có nhiều phương án tấn công hơn so với các kỳ World Cup trước.

Canada thắng Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trận gặp Thụy Sỹ là bài kiểm tra khác hẳn. Qatar mất người và vỡ trận, còn Thụy Sỹ có tổ chức phòng ngự tốt hơn nhiều. Canada có thể tiếp tục pressing tầm cao, nhưng nếu không kiểm soát được khoảng trống phía sau tuyến giữa, họ dễ bị phản đòn bởi Ndoye, Vargas hoặc Embolo.

Theo thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026, Canada là đội nắm lợi thế trước trận đấu này nhờ hiệu số nhỉnh hơn. Họ chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu.

Phong độ Thụy Sỹ

Thụy Sỹ cũng có 4 điểm sau 2 trận. Đội bóng châu Âu hòa Qatar 1-1 trong trận ra quân, trước khi thắng Bosnia & Herzegovina 4-1 ở lượt hai. Dù kết quả trước Bosnia & Herzegovina khá đậm, Thụy Sỹ chỉ thật sự tạo khác biệt trong giai đoạn cuối trận.

Điểm tích cực của Thụy Sỹ nằm ở sự đa dạng của tuyến trên. Breel Embolo ghi bàn trước Qatar, còn Johan Manzambi lập cú đúp trước Bosnia & Herzegovina. Granit Xhaka cũng góp bàn ở lượt hai, cho thấy Thụy Sỹ không phụ thuộc hoàn toàn vào trung phong.

Thụy Sỹ đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng này cũng không thua trận cuối vòng bảng trong 5 kỳ World Cup gần nhất. Kinh nghiệm giải đấu, khả năng chịu sức ép và sự điềm tĩnh của tuyến giữa là những yếu tố giúp Thụy Sỹ có cơ sở đứng vững trước Canada.

Thụy Sỹ phải thắng để lấy ngôi đầu bảng. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Canada vs Thụy Sỹ

Canada không có Ismael Kone trong phần còn lại của giải đấu vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng kể ở tuyến giữa, bởi Kone có khả năng tranh chấp, kéo bóng và hỗ trợ pressing. Nathan Saliba nhiều khả năng được sử dụng để thay thế, sau khi anh ghi bàn ở trận thắng Qatar.

Tình trạng của Alphonso Davies vẫn cần được theo dõi. Đội trưởng Canada chưa chắc đá chính do vấn đề thể trạng. Moise Bombito có thể trở lại đội hình xuất phát, trong khi Derek Cornelius và Luc de Fougerolles cần tránh thẻ phạt nếu ra sân.

Thụy Sỹ không có thêm tổn thất lớn. Miro Muheim vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu, nhưng không phải lựa chọn chắc suất trong đội hình chính. Denis Zakaria và Nico Elvedi đang có thẻ vàng, nên HLV Murat Yakin có thể cân nhắc rủi ro treo giò trước vòng loại trực tiếp.

Granit Xhaka, Remo Freuler và Manuel Akanji vẫn là trục chính của Thụy Sỹ. Trên hàng công, Breel Embolo nhiều khả năng đá cao nhất, với Dan Ndoye và Ruben Vargas hỗ trợ ở hai biên.

Đội hình dự kiến Canada vs Thụy Sỹ

Canada: Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.

Thụy Sỹ: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Dự đoán tỷ số Canada vs Thụy Sỹ

Dự đoán Canada - Thụy Sỹ: Đội nào thắng?

Canada có lợi thế sân nhà, tinh thần hưng phấn và hàng công đang đạt hiệu suất tốt. Nếu David và Larin tiếp tục tạo sức ép lên cặp trung vệ Thụy Sỹ, đội chủ nhà có thể kéo trận đấu vào nhịp nhanh, nơi họ phát huy tốt tốc độ và khả năng chuyển trạng thái.

Thụy Sỹ lại phù hợp với những trận đấu cần kiểm soát rủi ro. Xhaka và Freuler đủ kinh nghiệm để giảm nhịp khi cần, còn Akanji đem lại sự chắc chắn trước các pha tấn công trực diện. Nếu vượt qua được lớp pressing đầu tiên của Canada, Thụy Sỹ có thể khai thác khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên.

Kịch bản hợp lý là trận đấu không quá cởi mở trong hiệp 1. Hai đội đều có lý do để tránh rủi ro, bởi một kết quả hòa có thể giúp cả hai đi tiếp. Canada có cơ hội ghi bàn nhờ phong độ của David và Larin, nhưng Thụy Sỹ cũng đủ chất lượng để đáp trả từ các pha bóng ở biên hoặc tình huống cố định.

Dự đoán kết quả: Canada 1-1 Thụy Sỹ.