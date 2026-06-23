Nhận định, dự đoán tỷ số Scotland vs Brazil: Vinicius chặn giấc mơ lịch sử

(VTC News) -

Scotland đứng trước trận đấu có thể quyết định cột mốc lớn nhất trong lịch sử dự World Cup của họ. Đội bóng châu Âu chưa từng vượt qua vòng bảng sau 8 lần góp mặt trước đây, nhưng vẫn còn cơ hội trước lượt cuối bảng C.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Scotland vs Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 trên sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Scotland có 3 điểm sau 2 lượt trận, còn Brazil có 4 điểm và đang cạnh tranh ngôi đầu bảng với Morocco. Scotland cần ít nhất một điểm ở trận này để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, gặp Brazil là thử thách rất khó, nhất là khi Vinicius Junior có phong độ cao.

Thông tin nhanh trận Scotland vs Brazil Thời gian: 5h ngày 25/6. Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Scotland vs Brazil

Scotland thắng Haiti 1-0 ở trận ra quân, nhưng thất bại cùng tỷ số trước Morocco khiến đội bóng của HLV Steve Clarke chưa thể tự quyết theo cách an toàn. Trận thua Morocco cũng để lại nhiều dấu hỏi về khả năng tấn công. Scotland chơi nỗ lực trong hiệp 2, nhưng không có cú sút trúng đích nào.

Bối cảnh này buộc Scotland phải bước vào trận gặp Brazil với tâm thế khác. Họ không thể chỉ phòng ngự thấp và chờ thời điểm. Để giành quyền đi tiếp chắc chắn, Scotland cần thắng đối thủ mà họ chưa từng đánh bại trong lịch sử đối đầu. Brazil thắng 6 và hòa 2 trong 8 lần gặp Scotland trước đây, trong đó có 3 chiến thắng ở vòng bảng World Cup.

Scotland đấu với Brazil ở lượt trận thứ ba bảng C World Cup 2026.

Brazil không ở thế buộc phải thắng bằng mọi giá, nhưng mục tiêu ngôi đầu bảng C khiến thầy trò HLV Carlo Ancelotti khó đá cầm chừng. Sau trận hòa Morocco 1-1, Brazil thắng Haiti 3-0 nhờ cú đúp của Matheus Cunha và bàn thắng của Vinicius Junior. Đó là trận đấu giúp đội bóng Nam Mỹ lấy lại nhịp sau màn ra quân chưa thật sự trơn tru.

Phong độ Scotland

Scotland có 3 điểm sau 2 lượt trận ở bảng C World Cup 2026. Chiến thắng 1-0 trước Haiti giúp họ có khởi đầu cần thiết, nhưng trận thua Morocco 0-1 cho thấy giới hạn trong khả năng tạo cơ hội trước đối thủ tổ chức tốt. Bàn thua sớm sau hơn một phút khiến Scotland phải chơi trong thế rượt đuổi, nhưng họ không tạo đủ sức ép rõ ràng để đảo chiều trận đấu.

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Scotland thắng 3 và thua 3. Đội bóng này đủ sức cạnh tranh trong các trận đấu vừa tầm, nhưng thiếu ổn định khi gặp đối thủ có chất lượng kỹ thuật cao hơn.

Scotland thua Morocco trong thế trận bế tắc. (Ảnh: Reuters)

Điểm tựa của Scotland vẫn là trục McTominay - McGinn - Robertson. McTominay đem lại khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm từ tuyến hai, McGinn hỗ trợ pressing và các tình huống cố định, còn Robertson tạo chiều rộng ở biên trái. Tuy nhiên trước Brazil, Scotland cần nhiều hơn các pha bóng rời rạc. Họ phải duy trì áp lực đủ lâu để khiến hàng thủ đối phương mắc sai sót.

Phong độ Brazil

Brazil có 4 điểm sau 2 trận. Đội bóng Nam Mỹ hòa Morocco 1-1 ở lượt đầu, sau đó thắng Haiti 3-0. Màn trình diễn trước Haiti giúp Brazil cải thiện hiệu số và củng cố vị thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng xếp hạng.

Điểm tích cực lớn nhất của Brazil là hàng công đã tìm được nhiều điểm chạm trong vòng cấm. Matheus Cunha ghi 2 bàn trước Haiti, Vinicius Junior cũng lên tiếng. Khi Cunha di chuyển linh hoạt ở trung lộ, Vinicius có thêm khoảng trống để nhận bóng bên trái và tấn công trực diện vào hậu vệ đối phương.

Brazil từng ghi ít nhất 3 bàn trong 41 trận World Cup, nhiều hơn mọi đội tuyển khác trong lịch sử giải đấu. Con số này cho thấy sức nặng truyền thống của hàng công Brazil. Dù vậy, trận gặp Scotland vẫn có rủi ro riêng, bởi các thất bại gần nhất của Brazil ở vòng bảng World Cup đều đến ở lượt trận cuối. Đó là lý do HLV Ancelotti cần giữ đội hình đủ mạnh thay vì xoay tua quá sâu.

Vinicius có phong độ rất tốt. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Scotland vs Brazil

Scotland cần theo dõi tình trạng của Scott McKenna, Aaron Hickey và Lewis Ferguson. Cả ba vắng mặt ở một số buổi tập trước trận, nhưng vẫn có khả năng trở lại. Kieran Tierney cũng là trường hợp cần kiểm tra thể trạng, tùy cách HLV Steve Clarke lựa chọn hệ thống phòng ngự.

Scotland có thể tiếp tục dùng cấu trúc linh hoạt giữa 3-4-2-1 và 4-4-1-1, ưu tiên sự chắc chắn khi không có bóng. John McGinn và Scott McTominay nhiều khả năng vẫn đá phía sau Che Adams.

Brazil mất Raphinha vì chấn thương gân kheo. Neymar đã trở lại tập cùng toàn đội và được xác nhận có thể thi đấu, nhưng khả năng đá chính không cao. Rayan là lựa chọn phù hợp để thay Raphinha ở cánh phải, trong khi Vinicius Junior, Lucas Paqueta và Matheus Cunha tiếp tục giữ vai trò chính trên hàng công.

Đội hình dự kiến Scotland vs Brazil

Scotland: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney; Christie, Ferguson; McTominay, McGinn; Adams.

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Junior; Cunha.

Dự đoán tỷ số Scotland vs Brazil

Dự đoán Scotland - Brazil: Đội nào thắng?

Scotland có lý do để chơi quyết liệt hơn Brazil, bởi họ cần chiến thắng để chắc chắn tự quyết vị trí trong nhóm đi tiếp. Nếu McTominay và McGinn thắng được các pha tranh chấp ở tuyến hai, Scotland có thể đưa bóng nhanh vào vòng cấm và tạo sức ép từ bóng bổng, bóng hai hoặc tình huống cố định.

Tuy nhiên, cách chơi này cũng mở ra khoảng trống cho Brazil. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có đủ kinh nghiệm để chịu sức ép trong từng giai đoạn, sau đó chuyển trạng thái rất nhanh qua Vinicius Junior. Khi Scotland phải dâng cao ở hiệp 2, những pha tăng tốc của Vinicius và khả năng di chuyển của Cunha có thể trở thành khác biệt lớn nhất.

Kịch bản hợp lý là Scotland tạo được một số thời điểm gây sức ép, thậm chí có cơ sở ghi bàn nhờ bóng cố định hoặc pha xâm nhập của tuyến hai. Nhưng Brazil nhỉnh hơn về chất lượng xử lý trong không gian mở. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với ưu thế thuộc về đội tuyển Nam Mỹ ở giai đoạn quyết định.

Dự đoán kết quả: Scotland 1-2 Brazil.