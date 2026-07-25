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Cuộc cạnh tranh chiến lược giành đáy đại dương giữa 3 siêu cường
(VTC News) -
Đáy đại dương đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới khi Mỹ, Trung Quốc và Nga cùng tăng tốc giành lợi thế chiến lược.
Thanh Nga
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