Hà Nội xuất hiện loạt điểm dềnh nước sau trận mưa lớn

(VTC News) -

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, từ 4h30 ngày 25/7, TP Hà Nội mưa dông trên diện rộng.

Trên địa bản quản lý của công ty xuất hiện các điểm dềnh nước sau: Nguyễn Gia Bồng, Ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, Phố Phú Xá; Phố Vĩnh Hưng; Phố Đinh Tiên Hoàng (Đài phun nước); Võ Chí Công (UDIC); Đường Võ Chí Công (từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân) ; Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thái Hà (ngõ 165); Nguyễn Đình Tứ… giao thông đi lại chậm.

Một điểm dềnh nước ở khu đô thị Nam Thăng Long sau trận mưa sáng 25/7.

Đến 6h30 cùng ngày, các vị trí như Phùng Hưng, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, giao thông đi lại bình thường.

Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác ở nhiều khu vực. Cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, tập trung nhiều hơn vào chiều và tối do các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-26°C, mang lại cảm giác khá dễ chịu vào sáng sớm và đêm. Đến trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất 31-33°C. Tuy nhiên, do mây che phủ và xuất hiện các cơn mưa nên thời tiết không quá oi bức như những ngày nắng nóng trước đó.

Trong ngày 25/7, các cơn mưa dông có thể xuất hiện bất ngờ với cường độ mạnh tại một số khu vực của Hà Nội. Mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp, ảnh hưởng đến việc di chuyển vào giờ cao điểm.

Các quận nội thành và khu vực đông dân cư có thể xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi mưa xuất hiện đúng thời điểm người dân tan làm. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế đi qua những đoạn đường ngập sâu.

Đối với khu vực ngoại thành, mưa dông có thể đi kèm gió mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông ở Hà Nội khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.