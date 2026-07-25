Công nghệ 25/7: YouTuber chế tạo máy X-quang tại nhà từ TV cũ

(VTC News) -

YouTuber chế tạo máy X-quang tại nhà từ TV cũ

YouTuber Mirko Pavleski vừa gây chú ý khi tự chế tạo một máy X-quang tại nhà bằng cách tận dụng ống chân không DY86 từ chiếc TV CRT cổ. Dù đây là thử nghiệm mang tính sáng tạo, các chuyên gia cảnh báo X-quang là công nghệ bắn tia phóng xạ, vốn chỉ nên được sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.

Chiếc máy X-quang tự chế của Mirko Pavleski sử dụng ống chân không từ TV CRT cổ. (Ảnh: Popsci)

Máy X-quang hoạt động bằng cách phát tia xuyên qua vật thể, sau đó ghi lại hình ảnh trên phim chuyên dụng. Pavleski đã dùng chuỗi nguồn điện gồm máy phát DC, biến áp và bộ nhân điện áp để tạo ra mức điện cao cần thiết. Quá trình thử nghiệm không hề dễ dàng: ba ống chân không đã phát nổ trước khi hệ thống vận hành ổn định.

Kết quả cuối cùng cho thấy những hình ảnh X-quang của các vật dụng nhỏ như thẻ nhớ microSD và transistor trong xưởng của anh. Dù không áp dụng lên cơ thể người, dự án này minh chứng cho sự tò mò và khả năng sáng tạo của cộng đồng DIY, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ an toàn khi thử nghiệm công nghệ phóng xạ.

SpaceX phóng Starlink V3 thành công

Ngày 24/7, SpaceX đã phóng thành công những vệ tinh Starlink thế hệ thứ ba bằng phiên bản nâng cấp của Starship V3. Đây là lần thử nghiệm thứ 13 của siêu tên lửa này. Các vệ tinh mới được thả ra nhưng sẽ cháy rụi trong khí quyển sau khoảng 20 phút, bởi Starship hiện chưa thể đạt quỹ đạo Trái Đất.

Khoảnh khắc Starship V3 mang theo vệ tinh Starlink rời bệ phóng, trước khi tầng đẩy gặp sự cố. (Ảnh: SpaceX)

Trong khi tầng trên hoạt động ổn định, tầng đẩy Super Heavy lại không thể kích hoạt đủ động cơ cho cú hạ cánh mô phỏng xuống Vịnh Mexico. Kết quả là booster (tên lửa đẩy) phát nổ khi va chạm mạnh với mặt nước. Đây là lần thứ hai Super Heavy gặp sự cố trên phiên bản V3, sau thất bại hồi tháng 5.

Sự cố diễn ra chỉ một tháng sau khi SpaceX IPO lớn nhất lịch sử. Giá cổ phiếu đã giảm từ mức đỉnh hơn 200 USD xuống còn 115 USD vào cuối phiên 24/7, và tiếp tục mất thêm 2% trong giao dịch ngoài giờ. Dù vậy, công ty vẫn kiên định với triết lý "bay, thất bại, sửa chữa" để hoàn thiện Starship.

Robot thuyền bốn chân lấy cảm hứng từ nhện giúp cứu người trên nước

Các nhà nghiên cứu tại Viện AIRS (Trung Quốc) và Stevens Institute of Technology (Mỹ) đã phát triển QuadBoat - một robot thuyền bốn chân mô phỏng nhện nước. Thiết kế này cho phép robot di chuyển linh hoạt trên mặt nước và tiếp cận các vật thể nổi một cách chính xác.

QuadBoat - robot thuyền bốn chân mô phỏng nhện nước, đang thử nghiệm khả năng cứu hộ trên mặt nước. (Ảnh: ArXiv)

Điểm nổi bật của QuadBoat là khả năng trực tiếp kéo nạn nhân hoặc vật thể ra khỏi nước, thay vì chỉ tiếp cận như các phương tiện không người lái khác. Hệ thống điều khiển tiên tiến giúp robot duy trì sự ổn định, di chuyển đa hướng và thích ứng với môi trường cứu hộ khắc nghiệt.

Thử nghiệm trong bể bơi cho thấy QuadBoat có thể theo dõi và nhặt vật thể nổi thành công. Dù mới ở giai đoạn nghiên cứu, công nghệ này hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng cho các đội cứu hộ trong tai nạn hàng hải, nơi tốc độ và sự chính xác quyết định sự sống còn.