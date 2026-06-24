(VTC News) -

Morocco bước vào lượt trận cuối bảng C với vị thế thuận lợi. Đội bóng châu Phi có 4 điểm sau 2 trận và gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng trong hoàn cảnh cần điểm tranh ngôi đầu. Haiti cũng không còn cơ hội đi tiếp tại bảng đấu này.

Trận Morocco vs Haiti diễn ra lúc 5h ngày 25/6 trên sân Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Dữ liệu dự đoán của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Morocco là 81%. Xác suất hòa là 12,3%, còn khả năng Haiti tạo bất ngờ chỉ ở mức 6,8%.

Thông tin nhanh trận Morocco vs Haiti Thời gian: 5h ngày 25/6. Sân: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Mỹ. Giải đấu: Bảng C World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Morocco vs Haiti

Morocco hòa Brazil 1-1 ở lượt mở màn, sau đó thắng Scotland 1-0. Với 4 điểm, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Một chiến thắng trước Haiti giúp Morocco chắc chắn giữ vị trí trong nhóm 2 đội dẫn đầu, đồng thời tạo sức ép lên Brazil ở cuộc đua ngôi nhất bảng.

Điểm đáng chú ý là Morocco không thắng Scotland bằng thế trận bùng nổ, nhưng kiểm soát trận đấu rất tốt. Họ ghi bàn ngay phút thứ 2 nhờ Ismael Saibari, sau đó khiến Scotland không có cú sút trúng đích nào dù đối thủ phải rượt đuổi trong phần lớn thời gian. Morocco cũng thực hiện 601 đường chuyền ở trận này, con số cho thấy khả năng kiểm soát nhịp độ rất rõ.

Morocco đấu với Haiti ở lượt trận thứ 3 bảng C World Cup 2026.

Haiti ở trạng thái hoàn toàn khác. Đội bóng vùng Caribe thua Scotland 0-1 ở trận đầu tiên, sau đó thua Brazil 0-3. Việc bị loại sớm khiến Haiti không còn áp lực về điểm số, nhưng mục tiêu đầu tiên của họ ở World Cup vẫn còn nguyên: giành điểm hoặc ghi bàn để rời giải với dấu ấn tích cực hơn.

Về chuyên môn, Morocco có quá nhiều điểm lên bóng. Với hệ thống kỹ thuật tốt, Morocco có thể kéo Haiti lùi sâu, đưa bóng ra biên rồi đánh vào khoảng giữa hậu vệ cánh và trung vệ.

Haiti có thể chơi cởi mở hơn so với 2 trận đầu, nhất là khi không còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng khiến Haiti đối mặt với nguy cơ để lộ nhiều khoảng trống hơn trước các cầu thủ tấn công của Morocco.

Phong độ Morocco

Morocco bất bại sau 2 trận đầu tiên của bảng C World Cup 2026. Trận hòa Brazil 1-1 cho thấy họ đủ năng lực cạnh tranh với đội bóng hàng đầu, còn chiến thắng Scotland 1-0 chứng minh sự trưởng thành trong cách quản lý trận đấu. Đây là hình ảnh tiếp nối từ World Cup 2022, nơi Morocco vào tới bán kết.

Morocco cạnh tranh ngôi đầu bảng với Brazil. (Ảnh: Reuters)

Ismael Saibari là nhân vật nổi bật nhất sau 2 lượt trận. Anh ghi bàn vào lưới Brazil, rồi tiếp tục lập công trước Scotland sau 1 phút 10 giây. Đó là bàn thắng sớm nhất của World Cup 2026 tính đến thời điểm này và cũng là bàn thắng quyết định sớm nhất trong lịch sử World Cup.

Achraf Hakimi cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Hậu vệ phải của Morocco đứng đầu đội ở nhiều chỉ số tấn công và tranh chấp: thắng 15 pha đấu tay đôi, thực hiện 11 đường chuyền vào vòng cấm và tung ra 5 cú sút. Khi Hakimi dâng cao, Morocco có thêm một tiền vệ biên thực thụ ở hành lang phải.

Phong độ Haiti

Haiti toàn thua 2 trận tại World Cup 2026, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 4 lần. Trận thua Scotland 0-1 vẫn còn một số điểm tích cực vì Haiti đứng vững trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, trước Brazil, họ thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp 1 và không tạo được cú sút nào trước giờ nghỉ.

Dù vậy, Haiti không hoàn toàn vỡ trận trước Brazil. Sau hiệp 1 khó khăn, họ hạn chế Brazil chỉ còn 2 cú sút trong hiệp 2. Đây là chi tiết cho thấy Haiti vẫn có khả năng điều chỉnh cự ly đội hình, nhất là khi đối thủ giảm nhịp hoặc không duy trì áp lực liên tục.

Haiti không còn cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề lớn nhất của Haiti là hiệu quả tấn công. Trong lịch sử World Cup, họ đã thua cả 5 trận, ghi 2 bàn và thủng lưới 18 lần. Trước Morocco, nếu Haiti muốn có điểm số đầu tiên, họ cần tận dụng rất tốt các pha phản công hoặc tình huống cố định, bởi thời lượng kiểm soát bóng nhiều khả năng tiếp tục nghiêng mạnh về đối thủ.

Thông tin lực lượng Morocco vs Haiti

Morocco không ghi nhận ca chấn thương mới. HLV Mohamed Ouahbi có thể giữ nguyên đội hình xuất phát lần thứ ba liên tiếp, nhất là khi đội bóng vẫn cần chiến thắng để bảo đảm vị trí trong nhóm đầu bảng. Brahim Diaz, Saibari và Bilal El Khannouss nhiều khả năng tiếp tục hỗ trợ nhau ở hàng công.

Haiti không có thêm tổn thất lớn, nhưng Duckens Nazon vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. HLV Sebastien Migne có thể chuyển sang sơ đồ 4-4-2 để tăng khả năng phản công. Wilson Isidor và Frantzdy Pierrot là cặp tiền đạo có thể được sử dụng, với Ruben Providence và Louicius Deedson hỗ trợ ở 2 biên.

Đội hình dự kiến Morocco vs Haiti

Morocco: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Haiti: Placide; Arcus, Delcroix, Ade, Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques, Providence; Isidor, Pierrot.

Dự đoán tỷ số Morocco vs Haiti

Dự đoán Morocco - Haiti: Đội nào thắng?

Morocco nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và số phương án tấn công. Nếu Hakimi tiếp tục dâng cao hiệu quả bên phải, Haiti sẽ phải lùi sâu để che chắn khu vực này. Khi đó, Brahim Diaz và Ounahi có thêm khoảng trống để nhận bóng giữa các tuyến.

Haiti có thể chơi tự do hơn vì không còn áp lực đi tiếp. Cặp Isidor - Pierrot đủ khả năng gây khó khăn nếu Morocco mất bóng khi hậu vệ biên đã dâng cao. Tuy nhiên, Haiti khó duy trì sức ép đủ lâu để khiến Morocco rối loạn. Đội bóng vùng Caribe nhiều khả năng vẫn phải phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Kịch bản hợp lý là Morocco kiểm soát bóng vượt trội và tạo nhiều cú sút hơn. Nếu có bàn sớm, đội bóng châu Phi sẽ dễ kéo trận đấu vào nhịp độ mong muốn. Haiti có cơ sở tạo ra vài pha phản công, nhưng chênh lệch ở khả năng xử lý cuối cùng là quá rõ.

Dự đoán kết quả: Morocco 3-0 Haiti.