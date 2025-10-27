Sạt lở trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan, ô tô bị trôi 20 mét

(VTC News) -

Khoảng 4h30 ngày 27/10, tại Km12 cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua TP Huế xảy ra vụ sạt lở đất đá, khiến một ô tô bị trôi khoảng 20 mét.

Theo đó, thời điểm trên, anh Phùng Xuân H (SN 1983, trú TP Hà Nội) điều khiển ôtô biển kiểm soát 30H-261.xx lưu thông theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến khu vực trên, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, đẩy xe về phía trước. Vụ việc khiến xe ôtô hư hỏng nhẹ, không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang cẩu chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường vụ sạt lở ở cao tốc La Sơn - Tuý Loan

Nhận được thông tin, Tổ công tác đang phối hợp với Công ty Đường bộ và Công ty 484 để giải phóng đất đá, khơi thông tuyến đường và di chuyển phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng CSGT cũng tổ chức phân luồng các loại phương tiện đi xuống quốc lộ 1A, không lên cao tốc La Sơn - Tuý Loan để đảm bảo an toàn.

Lực lượng CSGT cắm biển cảnh báo, đồng thời điều tiết các phương tiện đi xuống quốc lộ 1A, không lên cao tốc La Sơn - Tuý Loan

TP Huế đang tiếp tục có mưa lớn, các thuỷ tiện lớn đang tăng lưu lượng xả nước khiến nhiều khu vực hạ du các sông và các đường đô thị ở Huế ngập sâu. Tại tổ dân phố Phú Lương A (phường Hoá Châu, TP Huế) nước sông Bồ lên nhanh gây ngập tại hầu hết các nẻo đường từ 40 - 60cm.

Nước lũ đang cao nhấn chìm nhiều đoạn trên quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ (TP Huế) sáng 27/10

Trong khi đó, nước sông Hương hiện đang mức 3,57 mét, trên báo động 3. Nước sông dâng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế như Hùng Vương, Trường Chinh, Bà Triệu, Tố Hữu, Dương Văn An, Đống Đa ngập sâu trong nước.

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, từ sáng ngày 27/10 đến ngày 29/10 tiếp tục có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Dự báo mực nước các trên sông trên địa bàn thành phố đang lên, sông Hương, sông Bồ lên trên báo động III, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp.