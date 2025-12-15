Quảng Trị phải kiểm điểm vì chưa khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 692 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng do thiên tai, bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thông báo nêu, thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong các đợt bão, lũ vừa qua là rất lớn cả về người và tài sản.

Địa phương kịp thời hỗ trợ Nhân dân hoàn thành việc sửa chữa 3.466 nhà bị hư hại (dưới 30%), xây dựng lại xong 8 căn nhà bị sập đổ, hư hại nặng, bảo đảm chốn an cư cho người dân sau thiên tai.

Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai.

"Hiện nay sau gần một tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước; báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng trước ngày 20/12", kết luận nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu việc chăm lo chỗ ở cho Nhân dân theo "Chiến dịch Quang Trung" nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách, không chỉ là trách nhiệm chính trị bình thường mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với Nhân dân với tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan có liên quan phải đặt mình vào địa vị của người dân, tránh quan liêu, hình thức, coi việc của người dân như việc của nhà mình; phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị ngay mặt bằng, nguyên, vật liệu, các điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết theo tình huống khẩn cấp, bảo đảm đúng quy định. Bộ Quốc phòng điều động ngay lực lượng công binh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác thi công công trình chống sạt lở và hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị phân công 1 thành viên trong thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này, bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31/12 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và chỉ đạo khắc phục sạt lở ở Khe Sanh. (Ảnh: VGP)

Về lâu dài, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, cần tiếp tục nghiên cứu có phương án tiêu thoát nước, bảo đảm ổn định cho các công trình cơ sở hạ tầng và nhà ở của Nhân dân trong khu vực; có quy định, hướng dẫn việc quản lý hoạt động xây dựng, sản xuất trong khu vực tránh làm gia tăng nguy cơ gây sạt lở, rủi ro thiên tai.

Nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên Nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên toàn tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng quán triệt không để cán bộ các cấp vô cảm với những khó khăn của Nhân dân khi bị thảm họa thiên tai, dịch bệnh...

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất việc đánh giá, thống kê số liệu, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ của các địa phương, việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.