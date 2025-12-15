(VTC News) -

Ngày 12/12/2025, tại Riverside Palace (TP.HCM), diễn đàn “Chủ động Năng lượng - Nâng tầm Cuộc sống Xanh” do Huawei Digital Power, Hoa Nam Energy, Heropower và JA Solar phối hợp tổ chức đã quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, mang đến góc nhìn toàn diện về công nghệ và xu hướng điện mặt trời từ phân khúc Hộ gia đình đến Thương mại & Công nghiệp, hướng đến chủ động sử dụng năng lượng, tối ưu chi phí vận hành và từng bước tiến tới mục tiêu phát triển bền vững - Net Zero.

Diễn đàn “Chủ động Năng lượng - Nâng tầm Cuộc sống Xanh” quy tụ được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực. (Ảnh: BTC)

Ngay từ khu vực đón khách, nhiều mô hình và thiết bị công nghệ đã được trưng bày trực quan, trong đó nổi bật là hệ sinh thái dân dụng của Huawei gồm LUNA2000, inverter thông minh, giải pháp quản lý năng lượng EMMA và nền tảng điều khiển Smart PVMS.

Khách tham dự có thể trực tiếp quan sát cách một hệ thống điện mặt trời vận hành từ tấm pin đến lưu trữ và phân phối điện năng trong gia đình. Khu vực “Smart Home Mini Zone” mô phỏng một ngôi nhà hoàn chỉnh sử dụng năng lượng tái tạo, giúp khách mời hình dung rõ hơn về lợi ích của việc chủ động điện năng, đặc biệt trong bối cảnh giá điện tăng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn.

Đại diện tổ chức cho biết khu trưng bày được thiết kế để khách tham dự không chỉ nhìn thấy sản phẩm mà còn trải nghiệm khả năng theo dõi điện năng theo thời gian thực, quản lý phụ tải, và mô phỏng các tình huống mất điện - nơi hệ thống lưu trữ lập tức đóng vai trò giữ ổn định toàn bộ sinh hoạt.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn của đại diện BTC có cập nhật quan trọng về định hướng công nghệ Residential giai đoạn 2025–2026; Tích hợp công nghệ kỹ thuật số và điện tử công suất, phát triển năng lượng sạch và cho phép số hóa năng lượng để thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng vì một tương lai tốt đẹp hơn, xanh hơn.

Heropower tiếp tục mang đến chủ đề về giải pháp năng lượng xanh bền vững cùng các tiêu chuẩn bảo hành và dịch vụ sau bán hàng. Đại diện công ty nhấn mạnh cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng khi triển khai các dự án điện mặt trời. Trong không khí diễn đàn, lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Huawei Digital Power và Heropower đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng giải pháp năng lượng dân dụng tại Việt Nam.

Lễ ký kết giữa Huawei Digital Power và Heropower đánh dấu bước tiến mới. (Ảnh: BTC)

Cũng trong diễn đàn, ông Lê Công Hùng, đại diện Heropower trình bày giải pháp Fusionsolar cho phân khúc thương mại - công nghiệp (C&I). Với đặc thù công suất lớn và yêu cầu vận hành liên tục, hệ thống dành cho doanh nghiệp được tích hợp nhiều lớp bảo vệ, cảnh báo sớm và khả năng giám sát từ xa.

Theo ông Hùng, tầm nhìn các năm tới của Heropower là trở thành nhà cung cấp giải pháp và thiết bị năng lượng xanh hàng đầu Việt Nam, đồng hàng cùng mục tiêu Net Zero. Mang nguồn điện an toàn, hiệu quả, bền vững đến từng mái nhà, nhà máy và doanh nghiệp là sứ mệnh Heropower hướng đến.

JA Solar cũng chia sẻ chiến lược đưa công nghệ mới vào thị trường nội địa, với mục tiêu “phủ xanh mái nhà Việt” thông qua bộ công cụ lắp đặt và các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Đại diện JA Solar cho biết đã ra mắt giải pháp toàn diện, cách mạnh hóa ngành năng lượng mặt trời với công nghệ được thiết kế để phát huy tối đa trong mọi môi trường, bất cứ nơi nào trên thế giới. LA Solar được tin dùng bởi tại 178 quốc gia và vẫn tiếp tục phát triển gia tăng số lượng trong các năm tới.

Tọa đàm chuyên sâu: Xu hướng công nghệ trong lĩnh vực điện mặt trời - với các diễn giả đến từ Huawei, Heropower, Hoa Nam Energy và JA Solar đã bàn luận về xu hướng công nghệ mới, từ AI trong quản lý điện năng đến các mô hình lưu trữ linh hoạt và tiêu chuẩn an toàn của các hệ thống năng lượng tương lai. Nhiều câu hỏi liên quan đến quy mô đầu tư, tiêu chuẩn an toàn và xu hướng ứng dụng thực tế đã được thảo luận sôi nổi.

Các diễn giả chia sẻ về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực điện mặt trời.

Sự đồng hành của Huawei Digital Power, Hoa Nam Energy, Heropower và JA Solar trong diễn đàn lần này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến mới cho thị trường năng lượng mặt trời tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa các đơn vị công nghệ và dịch vụ năng lượng sẽ góp phần thúc đẩy chuẩn hóa thị trường, nâng cao chất lượng giải pháp và mang lại những hệ thống điện mặt trời thực sự bền vững cho người dùng.