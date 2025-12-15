Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 - XSPY 15/12

XSPY 15/12. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 15/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 15/12/2025

Xem thêm kết quả XSPY các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 8/12, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 8/12/2025

XSPY 8/12, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 8/12/2025.

- XSPY 1/12/2025

XSPY 1/12, kết quả xổ số Phú Yên ngày 1/12/2025.

- XSPY 24/11/2025

XSPY 24/11, kết quả xổ số Phú Yên ngày 24/11/2025.

- XSPY 17/11/2025

XSPY 17/11, kết quả xổ số Phú Yên ngày 17/11/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- XSMT thứ 3 sẽ mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- XSMT thứ 5 sẽ mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ 6 sẽ mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Xổ số miền Trung thứ 7 mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 15/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.