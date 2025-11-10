Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/11/2025 - XSPY 10/11

XSPY 10/11. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 10/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/11/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 10/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không bị tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT tổ chức quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

