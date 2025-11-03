Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/11/2025 - XSPY 3/11

XSPY 3/11. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 3/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/11/2025 - XS Phú Yên thứ Hai ngày 3/11/2025

Xem lại KQXSPY các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSPY 27/10, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 27/10/2025

XSPY 27/10, kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 27/10/2025.

- XSPY 20/10/2025

XSPY 20/10, kết quả xổ số Phú Yên ngày 20/10/2025.

- XSPY 13/10/2025

XSPY 13/10, kết quả xổ số Phú Yên ngày 13/10/2025.

- XSPY 6/10/2025

XSPY 6/10, kết quả xổ số Phú Yên ngày 6/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- Thứ 3: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông.

- Chủ nhật: XSMT thực hiện quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 3/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.