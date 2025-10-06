Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 - XSPY 6/10

XSPY 6/10. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSPY 29/9, kết quả xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 29/9/2025
- XSPY 22/9/2025
- XSPY 15/9/2025
- XSPY 8/9/2025
- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.
- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các đó.
- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.
- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 5 có đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình mở thưởng.
- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.