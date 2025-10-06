Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 - XSPY 6/10

XSPY 6/10. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 6/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 6/10/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 6/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ lĩnh đủ giá trị các đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Quảng Trị, Bình Định và Quảng Bình mở thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

