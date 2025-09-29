Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 - XSPY 29/9

XSPY 29/9. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 29/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Vé số trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh hưởng.
- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần, người trúng thưởng có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.
- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.
- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Đắk Nông, Quảng Ngãi và Đà Nẵng mở thưởng.
- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 29/9/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất.