Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/10/2025 - XSPY 20/10

XSPY 20/10. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên. Kết quả XSPY 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 20/10/2025 - XS đài Phú Yên thứ Hai ngày 20/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay số mở thưởng.

