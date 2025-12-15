6 lợi ích khi uống nước dừa thường xuyên

(VTC News) -

Nước dừa được mệnh danh là “thức uống thể thao từ thiên nhiên”, chứa hàm lượng chất điện giải dồi dào bao gồm kali, natri, magie và canxi. Những khoáng chất này rất cần thiết cho sự co cơ, dẫn truyền thần kinh và duy trì cân bằng dịch trong toàn cơ thể. Theo Healthline, dưới đây là 6 lợi ích bạn nhận được khi uống nước dừa thường xuyên.

Nước dừa là một lựa chọn giàu dưỡng chất giúp bổ sung nước cho cơ thể (Ảnh: Getty Images)

Cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể

Nước dừa là chất lỏng nằm ở trung tâm của trái dừa non, thường được lấy từ những trái dừa non khoảng 6-7 tháng tuổi. Một trái dừa xanh trung bình cung cấp khoảng 1/2 đến 1 cốc nước dừa.

Nước dừa chứa khoảng 94% là nước và rất ít chất béo. Một cốc nước dừa (240 ml) chứa khoảng 60 calo, cùng với các dưỡng chất sau:

Carbohydrate: 15 gram

Đường: 8 gram

Canxi: 4% giá trị khuyến nghị cơ thể hằng ngày (DV)

Magie: 4% DV

Phốt pho: 2% DV

Kali: 15% DV

Giúp hạ huyết áp

Giải khát bằng nước dừa có thể mang lại tác động tích cực đến huyết áp nhờ hàm lượng kali cao. Kali đóng vai trò then chốt trong việc duy trì mức huyết áp tối ưu bằng cách giúp thận loại bỏ natri dư thừa qua nước tiểu và thư giãn thành mạch máu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng, hạ huyết áp. Đồng thời nó còn giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi canxi, oxalat và các hợp chất khác kết hợp với nhau tạo thành các tinh thể trong nước tiểu. Sau đó, các tinh thể này có thể phát triển thành những viên sỏi nhỏ.

Uống đủ nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa sỏi thận. Mặc dù nước lọc là một lựa chọn tốt, nhưng bổ sung nước dừa cũng có thể mang lại lợi ích tương tự.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Uống nước dừa góp phần giúp mức cholesterol và triglyceride giảm ở người mỡ máu cao, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Uống nước dừa cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Lợi ích này chủ yếu xuất phát từ khả năng cung cấp nước của nước dừa. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nước dừa có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột.

Nước dừa còn có thể hỗ trợ cải thiện các rối loạn tiêu hóa như viêm loét đại tràng. Do đó, nước dừa có thể làm dịu niêm mạc ruột bị kích ứng và giúp giảm các cơn khó chịu về tiêu hóa.

Chống lão hoá

Nước dừa chứa hàm lượng cytokinin đáng kể - một hợp chất giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể và làn da. Việc duy trì thói quen uống nước dừa thường xuyên sẽ thấy rõ sự cải thiện như da trở nên săn chắc và tăng độ đàn hồi rõ rệt.