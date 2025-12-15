Bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào khóc, xin bán đất để nộp thêm tiền khắc phục

Ngày 15/12, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), đã không giấu được xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình.

Bà cho biết con gái bị mù, không thể tự chăm sóc bản thân; cha mất sớm, mẹ đã lớn tuổi; chồng mắc bệnh nặng. Bản thân bị cáo từ khi bị bắt sức khỏe suy giảm, từng bị đột quỵ.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bà Hoàng Thị Thúy Lan khai, quá trình công tác, bị cáo luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc để đưa Vĩnh Phúc (cũ) từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu cả nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao. Thậm chí, đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Phúc cao nhất nước.

“Sức khỏe của tôi rất yếu, xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng”, bà Thúy Lan vừa nói vừa nghẹn ngào khóc.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) xin được dùng hai thửa đất đã mua của Nguyễn Văn Hậu để khắc phục thêm, dù trước đó bị cáo đã khắc phục xong tất cả số tiền đã nhận hối lộ.

Theo lời khai của bà Lan, bản thân bị cáo đã vận động Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo khác trong vụ án tích cực khắc phục hậu quả. Về phần mình, khi mới nhận chức, bị cáo ủng hộ Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư vào dự án của địa phương nhằm giải quyết công ăn việc làm, nhưng không ký vào bất kỳ giấy tờ nào và không hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Trước tòa, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và cho biết đã nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân và mong muốn được khắc phục thêm 200 triệu đồng, dù trước đó bị cáo đã khắc phục xong hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

“Cá nhân tôi nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, mong được đóng góp thêm gì đó, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và mong HĐXX khoan hồng để tôi sớm được trở về với gia đình”, bị cáo Thành trình bày.

Trước việc bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành đều mong muốn nộp thêm tiền khắc phục, dù hậu quả vụ án đã được các bị cáo khắc phục xong, thẩm phán chủ tọa phiên tòa phúc thẩm cho biết: Việc nộp thêm tiền nhằm xung công, để Nhà nước sử dụng vào việc có ích cho xã hội là thiện chí của các bị cáo. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, nếu HĐXX chấp nhận sẽ có phần khiên cưỡng, nên tòa chưa đưa ra ý kiến về việc này.

Một vị thẩm phán khác nói thêm, ở giai đoạn sơ thẩm, các bị cáo đã khắc phục vượt số tiền cần thiết để xử lý hậu quả vụ án, nên tại phiên phúc thẩm không còn đặt ra vấn đề khắc phục nữa. Nếu các bị cáo muốn đóng góp cho xã hội, có thể thực hiện thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp. Còn việc nộp tiền để xin giảm án là không có cơ sở.

Theo trình bày của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị cáo nộp thêm 200 triệu đồng để mong muốn thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Bản thân bị cáo xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, không kêu oan.