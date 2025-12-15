Sân vận động 132.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Từ bên bờ sông Sabarmati, công trình này đã vươn lên thành biểu tượng mới của cricket toàn cầu, với quy mô, kiến trúc và trải nghiệm khán giả cùng hội tụ trong một chuẩn mực chưa từng có.

132.000 chỗ ngồi và chuẩn mực mới của sân vận động hiện đại

Narendra Modi Stadium gây ấn tượng ngay từ con số 132.000 ghế ngồi, vượt xa mọi sân vận động đang hoạt động trên thế giới. Đây là sức chứa được tính bằng số ghế cố định theo tiêu chuẩn an toàn và chuẩn mực của sân vận động hiện đại, khác với nhiều sân trước đây cho phép cổ động viên đứng hoặc ngồi cổ vũ ở các không gian trống. Kỷ lục này đưa Ahmedabad trở thành một trong những điểm đến thể thao được biết tới nhiều nhất trên toàn cầu.

Sân được thiết kế bởi Populous, đơn vị đứng sau nhiều sân vận động mang tính biểu tượng như Wembley, Melbourne Cricket Ground hay sân Olympic London. Tư duy thiết kế tập trung vào trải nghiệm khán giả đại chúng, phản ánh đặc trưng của cricket tại Ấn Độ - môn thể thao “vua” của mọi tầng lớp người dân đất nước Nam Á này.

Lòng chảo khán đài mở hoàn toàn, tạo góc nhìn 360 độ quanh sân. Hai tầng khán đài lớn, mỗi tầng xấp xỉ 50.000 chỗ, cho phép vận hành linh hoạt tùy theo quy mô sự kiện. Với những trận đấu ít khán giả hơn, tầng dưới vẫn tạo cảm giác đầy đặn và gần gũi. Khi diễn ra các trận cầu lớn, toàn bộ sân trở thành một khối khán giả khổng lồ, tạo nên bầu không khí thể thao không thể sôi động hơn.

Một điểm đáng chú ý là phần lớn ghế ngồi được phân bổ cho vé phổ thông, nhưng tầm nhìn ra sân được thiết kế đồng đều. Từ hàng ghế thấp nhất đến các dãy cao nhất, khán giả đều có góc quan sát rõ ràng, không bị che khuất bởi cột hay kết cấu phụ trợ.

Từ Motera đến biểu tượng cricket toàn cầu

Trước khi mang diện mạo hiện nay, khu đất bên sông Sabarmati từng là SVĐ cricket Motera (nằm trong Khu liên hợp thể thao Sardar Patel), xây dựng từ năm 1986 với sức chứa hơn 50.000 chỗ. Việc tái thiết sân vận động mới đã giúp hơn gấp đôi quy mô trong cùng một quỹ đất hạn chế, đặt ra bài toán lớn về kỹ thuật và tổ chức không gian.

Giải pháp của các kiến trúc sư là xây dựng một khối bệ nâng lớn, tạo cảm giác tiếp cận thân thiện từ phía Bắc sân vận động. Bệ nâng này tách biệt hoàn toàn luồng khán giả, hình thành một quảng trường rộng rãi cho sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động trước giờ thi đấu. Công trình cũng được điều chỉnh nhiều lần để giữ nguyên một ngôi đền hiện hữu trong khu vực, bảo đảm hài hòa với không gian văn hóa xung quanh.

Phần mái che dạng console đơn giản chạy vòng theo chu vi sân giúp giảm nắng nóng, đồng thời giữ cho lòng chảo thông thoáng. Hệ thống chiếu sáng LED được tích hợp vào mái, thay thế các cột đèn truyền thống, bảo đảm ánh sáng đồng đều và không gây cản trở tầm nhìn.

Ahmedabad nằm trong khu vực có nguy cơ động đất, vì vậy mái sân sử dụng màng PTFE nhẹ, giảm tải trọng địa chấn. Kết cấu mái được thiết kế độc lập với khán đài, cho phép dịch chuyển khi có rung chấn, tăng độ an toàn cho toàn bộ công trình.

Bên dưới khối khán đài, sân vận động tích hợp học viện cricket trong nhà, ký túc xá cho vận động viên, hệ thống sân tập trong và ngoài trời, cùng bể bơi đạt chuẩn Olympic. Cách tổ chức này biến sân vận động thành một trung tâm thể thao hoạt động quanh năm, thay vì chỉ mở cửa vào ngày thi đấu.

Narendra Modi Stadium nhanh chóng trở thành nơi chứng kiến những cột mốc đáng nhớ. Tháng 5/2022, sân lập kỷ lục thế giới về lượng khán giả cho một trận cricket thể thức giới hạn, với hơn 104.000 người dự khán trận chung kết Indian Premier League. Bầu không khí cuồng nhiệt, các màn trình diễn ánh sáng và âm thanh đã khẳng định vị thế của sân như một “thánh địa” mới của cricket.

Không chỉ là sân cricket, Narendra Modi Stadium còn là không gian cho các sự kiện văn hóa - chính trị xã hội lớn, đồng thời có vị thế cao trên bản đồ kiến trúc thế giới. Năm 2022, sân vận động mang tên Thủ tướng Ấn Độ đã lọt vào chung kết World Architecture Festival Awards 2022 hạng mục Công trình thể thao hoàn thành và được giới kiến trúc đánh giá rất cao.