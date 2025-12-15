Ca sĩ Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41

Chiều 15/12, Lương Bích Hữu đăng tải ảnh cô mặc áo cử nhân và trên tay là tấm bằng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM. Cô đạt danh hiệu học viên Giỏi của khóa 16. Cùng với đó, ca sĩ nhận giấy khen của nhà trường về những đóng góp trong các hoạt động của phòng đào tạo.

"Đăng trước một tấm ảnh để nói về hành trình gần 5 năm qua", Lương Bích Hữu chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới Lương Bích Hữu.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41. Ảnh: FBNV.

Lương Bích Hữu, sinh năm 1984 là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Cô gái Trung Hoa, Cún yêu, Dằm trong tim, Học cách đi một mình...

Cô trở lại showbiz từ vài năm nay, sau thời gian dài vắng bóng. Năm 2020, nữ ca sĩ tham gia Ca sĩ ẩn danh và tiếp theo đảm nhận mascot Kim Sa Ngư trong show The Masked Singer 2022. Năm 2024, cô xuất hiện trong show Our Song Vietnam. Bên cạnh ca hát, Lương Bích Hữu còn đóng phim. Cô tham gia Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sau khi phim đóng máy, cô giảm cân bằng chế độ ăn rau xanh và trái cây, cắt toàn bộ đường. Mỗi ngày, cô dành khoảng 1 tiếng chạy bộ, vận động cơ thể. Nữ ca sĩ nói cô quyết tâm lấy lại sắc vóc 20 năm trước.

Lương Bích Hữu đã giảm 17,5 kg trong khoảng hơn 2 tháng. Cựu thành viên HAT cho biết tự tin diện nhiều phong cách khác nhau, bước khỏi vùng an toàn với hình tượng nữ tính, "bánh bèo" trước đó. Hiện tại, vòng eo của cô 60 cm, kích cỡ trang phục giảm từ size L xuống size XS.

Ở tuổi ngoài 40, Lương Bích Hữu được nhiều người khen trẻ trung, tươi tắn. Cô cũng thay đổi phong cách thời trang theo hướng thời thượng, năng động.