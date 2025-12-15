Chicilon Digital Media tập trung nguồn lực cho kênh truyền thông bán lẻ

(VTC News) -

Bước vào kỷ nguyên mới của giai đoạn quảng cáo thông minh, khi Nhà nước thúc đẩy quá trình số hóa ngành DOOH, Chicilon Digital Media đã có quyết định mang tính chiến lược: Luân chuyển tài nguyên và nguồn lực từ kênh sân bay, để tập trung đầu tư và khai thác tối đa tiềm năng của kênh truyền thông siêu thị. Từ đó, xây dựng mạng lưới “Retail BotMedia - Truyền thông bán lẻ thông minh” trên phạm vi toàn quốc.

Chicilon Digital Media quyết định chuyển hướng trọng tâm chiến lược sang chuỗi siêu thị, bán lẻ toàn quốc.

Bắt đầu từ tháng 8/2025, Chicilon Digital Media chính thức được cấp phép 4G toàn diện, tiến tới triển khai tích hợp công nghệ NFC và hệ thống giám sát AI, nhằm mang lại hiệu quả quảng cáo có thể đo lường và chuyển đổi.

Bước tiến này yêu cầu khả năng triển khai nội dung nhanh chóng - chuẩn xác - linh hoạt, đồng bộ thông minh trên quy mô lớn, đồng thời kích hoạt các điểm chạm chuyển đổi tại màn hình quảng cáo. Trước tiềm năng phát triển này và chiến lược kinh doanh dài hạn, kênh truyền thông sân bay không còn phù hợp với những giá trị mà Chicilon Digital Media có thể mang đến cho khách hàng.

Hiện nay, chuỗi siêu thị và kênh bán lẻ trên toàn quốc đang trở thành cổng vào mới của truyền thông số. Người tiêu dùng ghé siêu thị nhiều lần mỗi tuần; khu vực lối vào, kệ hàng, quầy thanh toán đều là các điểm chạm then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng. Dựa trên đánh giá này, từ tháng 10/2025, Chicilon Digital Media triển khai chiến lược quốc gia “Retail BotMedia - Truyền thông bán lẻ thông minh”, lắp đặt hệ thống màn hình quảng cáo tại ba điểm chạm nói trên.

“Retail BotMedia” của Chicilon Digital Media phát triển dự kiến bao phủ toàn bộ chu trình mua sắm của người tiêu dùng.

Đối với ngành FMCG, điểm chạm hiệu quả nhất là những nơi người tiêu dùng xuất hiện mỗi ngày: tòa nhà, thang máy, văn phòng và đặc biệt là lối vào siêu thị, kệ hàng, quầy thanh toán. Thương hiệu ưu tiên những kênh có thể nhìn thấy, tương tác và đo lường. Việc Chicilon Digital Media đầu tư vào hệ thống truyền thông tòa nhà và bán lẻ phù hợp với xu hướng này.

Nhiều thương hiệu cũng đang dịch chuyển ngân sách sang những kênh gần với hành vi tiêu dùng thực tế nhất. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành, tại sự kiện giới thiệu các chiến lược mới quy tụ hơn 100 lãnh đạo cao cấp ngành FMCG vào tháng 10 vừa qua của Chicilon Digital Media.

Retail BotMedia của Chicilon Digital Media được thiết kế trên hành vi mua sắm điển hình tại siêu thị: Kéo dài 25 - 40 phút, di chuyển qua 8 - 12 quầy, với thời gian dừng lại chỉ 7 - 12 giây. Chicilon Digital Media xây dựng mô hình ba điểm chạm cốt lõi, tạo nên “tổ hợp vàng”: Tiếp xúc liên tục - Can thiệp quyết định - Củng cố ghi nhớ. Retail BotMedia không chỉ giúp thương hiệu hiện diện xuyên suốt hành trình mua sắm mà còn biến mỗi điểm chạm thành cơ hội chuyển đổi.

Song song đó, công ty đã xây dựng hệ thống hạ tầng truyền thông số hoàn chỉnh: nền tảng quản lý nội dung CMS, nền tảng dữ liệu CRM & IoT, hệ thống AI đo lường hành vi và tương tác NFC. Với hệ thống này, thương hiệu có thể thực hiện đầy đủ chuỗi truyền thông từ tiếp cận - tương tác - dẫn dắt - chuyển đổi trên nền tảng của Chicilon Digital Media, giúp quảng cáo DOOH có thể đo lường và theo dõi minh bạch.

Chiến lược mới của Chicilon Digital Media tiếp tục khẳng định khả năng phủ sóng sâu rộng và hiệu quả quảng cáo.

Ông Lê Viết Hải Sơn - CEO Chicilon Digital Media - chia sẻ: “Chúng tôi kiên định xây dựng mạng lưới truyền thông điểm chạm đời sống trên toàn quốc, tích hợp sâu công nghệ - dữ liệu - bối cảnh để hình thành mạng O2O lớn nhất Việt Nam. Rút khỏi sân bay không phải là giảm đi, mà là nâng cấp; không phải từ bỏ kênh, mà là lựa chọn tương lai”.

Quyết định này của Chicilon Digital Media nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia trong ngành. Nhiều nhận định cho rằng đây là một cuộc nâng cấp chiến lược từ “điểm truyền thông truyền thống” sang “nền tảng dữ liệu hóa điểm chạm”, tập trung nguồn lực vào những điểm chạm có giá trị dài hạn.

Khi Retail Media trở thành một trong những đường đua tăng trưởng nhanh nhất của ngành quảng cáo toàn cầu, mạng lưới Retail BotMedia mà Chicilon Digital Media đang xây dựng sẽ là một hạ tầng truyền thông mới quan trọng của marketing thương hiệu, mang lại hiệu quả khoa học, minh bạch và chuyển đổi cao hơn.

Như vậy, dù chuyển hướng phủ sóng từ kênh sân bay sang siêu thị, độ phủ và hiệu quả quảng cáo của Chicilon Digital Media vẫn không hề thay đổi: Toàn diện từ tòa nhà, điểm bán lẻ, cho đến các điểm chạm tương tác trọng điểm. Điều này không chỉ khẳng định khả năng phủ sóng sâu rộng của hệ thống kênh, mà còn cho thấy vị thế dẫn đầu của đơn vị trong việc xây dựng hạ tầng quảng cáo số thế hệ mới tại Việt Nam.