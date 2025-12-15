Khánh thành Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4: Bước ngoặt trong kỷ nguyên điện khí LNG

(VTC News) -

Tại lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Petrovietnam và PV Power trong việc triển khai cụm nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam.

Dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch, hiệu suất cao cho hệ thống mà còn khẳng định năng lực tiên phong của hai đơn vị trong phát triển các dự án năng lượng hiện đại, đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng và tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là “mảnh ghép” đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khánh thành Dự án.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 do PV Power làm chủ đầu tư là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu để phát điện – một mốc quan trọng trong lộ trình giảm phát thải và hiện thực hóa chiến lược năng lượng sạch của đất nước.

Với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD và công suất 1.624 MW, mỗi năm Dự án dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh điện, bổ sung nguồn điện nền quan trọng cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam – nơi nhu cầu tăng trưởng phụ tải luôn ở mức cao. Hiệu suất 62–64% nhờ tuabin khí thế hệ mới GE 9HA.02 giúp dự án nằm trong nhóm nhà máy điện khí hiện đại nhất Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi linh hoạt sang hydrogen trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Petrovietnam, PV Power thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Là Tập đoàn nắm giữ vai trò trụ cột của ngành năng lượng quốc gia, Petrovietnam đã xây dựng một chiến lược có ý nghĩa dài hạn: phát triển chuỗi khí – điện LNG Thị Vải – Nhơn Trạch theo mô hình hiện đại của thế giới. Đây là chuỗi dự án đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo cấu trúc đồng bộ, từ tiếp nhận LNG tại Kho cảng Thị Vải, tái hóa khí, đến vận chuyển và phát điện tại trung tâm Nhơn Trạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan phòng điều khiển trung tâm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Việc hoàn thành Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án nguồn điện. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái năng lượng sạch của Petrovietnam, tạo mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG tiếp theo.

Dự án khẳng định PV Power hoàn toàn đủ năng lực để phát triển, vận hành và làm chủ các dự án LNG quy mô lớn, công nghệ cao – một yêu cầu then chốt trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Sự ra đời của Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 không chỉ tăng cường an ninh năng lượng quốc gia mà còn đặt nền móng cho việc phát triển các trung tâm điện khí LNG hiện đại, hướng tới hệ sinh thái năng lượng sạch theo chiến lược của Petrovietnam đến 2030, tầm nhìn 2050.

Lễ khánh thành dự án đồng thời khẳng định bước tiến mới của Việt Nam trong nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố an ninh năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất nước phát triển, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.