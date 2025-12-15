Tiểu thương ở TP.HCM 'đỏ mắt' chờ khách mua đồ trang trí Noel

(VTC News) -

Theo khi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, không khí mua sắm đồ trang trí Giáng sinh năm nay tại TP.HCM trầm lắng hơn hẳn so với nhiều mùa trước. Các tiểu thương cho biết, năm nay khách mua ít, hàng bán chậm, nguy cơ tồn kho cao.

Giá ổn định nhưng người mua “thắt chặt hầu bao”

Đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, Quận 5 cũ) được xem là “thủ phủ” đồ trang trí Giáng sinh lớn nhất TP.HCM. Hơn 1 tháng nay, các mặt hàng trang trí như cây thông, ông già Noel, tuần lộc, người tuyết, vòng nguyệt quế, dây kim tuyến… được bày kín mặt tiền, mẫu mã phong phú, đủ phân khúc từ bình dân đến cao cấp.

Ghi nhận thực tế cho thấy, sức mua thị trường đồ trang trí Giáng sinh tại TP.HCM năm nay giảm khoảng 30-50%, trong đó phân khúc bán sỉ đã giảm đáng kể.

Theo ghi nhận, giá bán các mặt hàng chủ lực năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái, thậm chí một số cửa hàng còn chủ động giảm giá để kích cầu. Cây thông Noel mini để bàn có giá từ 40.000 - 150.000 đồng/cây; loại cao 30 - 60 cm dao động 100.000 - 300.000 đồng/cây.

Cây thông nhựa được bày bán đa dạng với nhiều mẫu mã, kích thước.

Cây thông cỡ lớn từ 1,2 - 3 m có giá khoảng 400.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng, tùy chất liệu và độ dày tán lá. Các phụ kiện như quả châu, dây kim tuyến, vòng nguyệt quế phổ biến ở mức 25.000 - 200.000 đồng/món, tuỳ kích cỡ.

Anh Thọ, một tiểu thương trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết giá cả năm nay gần như giữ nguyên so với mùa Noel trước. “Ở cửa hàng tôi, cây thông cao nhất là 4,5 m, giá hơn 17 triệu đồng, nhưng loại này rất kén khách. Bán chạy nhất vẫn là cây tầm trung, khoảng 1-2 triệu đồng/cây, chưa tính phụ kiện. Tuy nhiên, sức mua nhìn chung chậm hơn hẳn”, anh Thọ nói.

Theo anh Thọ, những năm trước, khoảng 1-2 tuần trước Noel là thời điểm khách mua rộ, cửa hàng lúc nào cũng đông. Năm nay, dù đã cận lễ, lượng khách vẫn thưa thớt. Giá không tăng nhưng khách vẫn dè dặt, nhiều bạn trẻ đến chụp hình check-in chứ không mua.

Người bán ngồi "ngóng" khách đến mua.

Ở góc độ người tiêu dùng, tâm lý thắt chặt chi tiêu thể hiện khá rõ. Chị Trần Thị Thảo (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết gia đình chị năm nào cũng trang trí Noel, nhưng năm nay chỉ mua thêm vài món nhỏ.

“Kinh tế khó khăn, lương thưởng giảm nên tôi tận dụng lại cây thông năm trước. Chỉ mua thêm trái châu, chuông treo cửa cho có không khí. Một số món thì tự làm cho tiết kiệm”, chị Thảo cho biết.

Không chỉ hộ gia đình, nhiều quán cà phê, cửa hàng dịch vụ cũng cắt giảm ngân sách trang trí. Một chủ quán cà phê tại khu Thảo Điền (phường An Khánh), cho biết năm nay không đầu tư trang trí hoành tráng như các năm trước. Chi phí trang trí cho cả quán và nhà riêng có thể gần 20 triệu đồng nhưng năm nay giảm xuống khoảng 5 triệu đồng.

Phụ kiện trang trí cây thông Noel được bán đa dạng với nhiều mẫu mã bắt mắt.

Theo các tiểu thương, xu hướng chung của người mua năm nay là tận dụng đồ cũ, chỉ mua thêm vài phụ kiện nhỏ để ‘giặm’ không gian, thay vì đầu tư trọn bộ như trước.

Thị trường trầm lắng, khách sỉ “mất hút”

Chị Châu, chủ một cửa hàng đồ trang trí Noel, cho biết cửa hàng hiện có hơn 30 loại cây thông, giá dao động từ hơn 100.000 đồng đến trên 5 triệu đồng/cây.

“Giá năm nay tôi còn giảm khoảng 10% so với năm ngoái để kích cầu, trong khi sức mua thực tế giảm khoảng 30%. Dòng cây thông PE 2 lá được khách chuộng nhất, giá từ 1,4 – 5 triệu đồng/cây, nhưng mỗi ngày chỉ bán được 5-6 cây. Năm ngoái, cùng thời điểm này có ngày bán hơn chục cây”, chị Châu nói.

Theo chị Châu, khách mua linh kiện trang trí cũng ít hơn rõ rệt. Những món từng bán rất chạy như trái châu, kẹo trang trí, nai xốp, gấu bông nhỏ, nơ… nay tiêu thụ chậm. Cửa hàng đang chuẩn bị chuyển sang bán đồ Tết, cây thông không bán hết thì giữ lại năm sau bán tiếp.

Lượng khác mua thưa thớt, khiến tiểu thương "đứng ngồi không yên".

Chị Kiều, một tiểu thương khác trên đường Hải Thượng Lãn Ông, nhận định sức mua giảm có nhiều nguyên nhân.

“Một phần khách chuyển sang mua online vì giá rẻ, mẫu mã cũng khá đa dạng. Phần khác do kinh tế khó khăn, người ta tận dụng lại cây cũ. Cây thông tốt có thể chơi được nhiều năm, xếp gọn cất kho rồi năm sau dùng lại”, chị Kiều nói.

Theo chị, năm ngoái bán phụ kiện “không kịp trở tay”, còn năm nay thì bán rải rác, chủ yếu đông hơn vào cuối tuần. Đáng chú ý, khách sỉ từ các tỉnh giảm đáng kể. Các mối quen từ Khánh Hòa, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk… hoặc giảm mạnh số lượng, hoặc không nhập hàng. Nguyên nhân có thể là do ảnh hưởng của bão lũ và khó khăn kinh tế khiến nhiều nơi không còn mặn mà đầu tư trang trí Noel.

Tiểu thương cho biết khách sỉ từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên giảm nhập hàng do ảnh hưởng bão lũ và kinh tế khó khăn.

Để hạn chế rủi ro, nhiều cửa hàng chỉ nhập khoảng 50% - 70% lượng hàng so với các năm trước, ưu tiên các mặt hàng giá thấp như dây đèn, trái châu, phụ kiện nhỏ. Các sản phẩm có giá trị cao như cây thông cỡ lớn, mô hình trang trí quy mô lớn, tiểu cảnh trọn bộ gần như ít người hỏi mua.

Giá cả ổn định, thậm chí giảm, hàng hóa phong phú, song sức mua yếu khiến nhiều tiểu thương đứng trước nguy cơ ôm hàng tồn kho sau mùa lễ.

Với diễn biến hiện tại, nhiều người cho rằng mùa Noel năm nay khó có đột biến và thị trường đồ trang trí Giáng sinh tại TP.HCM có thể ghi nhận một trong những mùa kinh doanh trầm lắng nhất trong nhiều năm trở lại đây.