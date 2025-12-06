Giới trẻ phát cuồng với trend buộc tóc cây thông Noel siêu xinh

Video: Cách buộc tóc thành hình cây thông Noel.

Giáng sinh đến gần, mạng xã hội nổi lên một trào lưu mới là buộc tóc thành hình cây thông Noel. Chỉ với một chai nước và mái tóc đủ dài, hội chị em đồng loạt “đu trend”, biến mái tóc thành món đồ trang trí mùa lễ hội độc đáo. Tưởng cầu kỳ, nhưng thực tế cách làm cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể tự thử tại nhà, tạo nên làn sóng bùng nổ trên TikTok, Facebook, Instagram và cả Threads.

Trào lưu này xuất phát từ giới trẻ châu Âu rồi nhanh chóng lan rộng sang châu Á, kiểu tóc hình cây thông đang trở thành “item sống ảo” được yêu thích nhất dịp cuối năm. Trên Tiktok, Instagram, các video hướng dẫn dựng tóc bằng chai nước để thành cây thông Noel lại thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Dưới phần bình luận, hàng loạt người dùng khoe thành phẩm, từ bản đơn giản đến phiên bản cầu kỳ phủ đầy dây kim tuyến, khiến xu hướng này càng lan rộng và ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Trào lưu buộc tóc thành hình cây thông Noel gây sốt Tiktok. (Ảnh: @phamquynhhoaa, @@actress.lanhuong)

Hội chị em dễ dàng có loạt hình Giáng sinh tại nhà. (Ảnh: @honganh.tran, @sithanh)

Ở Việt Nam, đặc biệt là với “team tóc dài”, trào lưu buộc tóc cây thông Noel nhanh chóng được hưởng ứng nhiệt tình. Chỉ cần đặt chai nước có chiều cao tương thích với độ dài tóc lên đỉnh đầu rồi vuốt toàn bộ tóc lên, buộc cố định quanh chai để tạo thành hình chóp.

Bước cuối cùng là trang trí dây kim tuyến, bóng nhỏ, đèn nháy mini, thậm chí cả ngôi sao gắn trên đỉnh. Thành phẩm trông chẳng khác nào một chiếc mũ Giáng sinh phiên bản độc lạ mà ai nhìn cũng phải bật cười thích thú.

Trend này “gây bão” còn vì sự linh hoạt. Không cần trang trí nhà cửa công phu, không cần cây thông thật, cũng chẳng phải ra quán cà phê hay trung tâm thương mại để chụp ảnh concept Noel, hội chị em vẫn có thể sở hữu loạt hình “xinh yêu”, đậm không khí lễ hội ngay tại phòng ngủ.

Điều thú vị là mỗi kiểu tóc mang một bản sắc riêng, có người chọn phong cách đỏ xanh truyền thống, người lại thích ánh bạc lấp lánh, hay tone pastel nhẹ nhàng. Sự đa dạng thể hiện rõ từ phong cách trang điểm, phối đồ đến gu trang trí, giúp mỗi người tự tạo ra một “cây thông” độc nhất vô nhị.

Các bước để làm kiểu tóc cây thông Noel.

Dù không phải lần đầu xuất hiện, vì kiểu tóc này từng nổi lên khoảng 3 - 4 năm trước, nhưng mùa Noel năm nay nó bất ngờ trở thành trào lưu toàn cầu, được các nền tảng xem như cảm hứng “sống ảo” mới. TikTok là nơi phong trào bùng nổ mạnh nhất khi hàng loạt KOL, người nổi tiếng đăng video “đu trend” với hiệu ứng vui nhộn, biến kiểu tóc thành món trang sức không thể thiếu trong tháng 12.

Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, Hà Nội) là một trong những người theo trend khá sớm. Minh Anh kể: “Tối xem TikTok thấy ai cũng thử nên sáng hôm sau mình làm luôn. Không ngờ lại dễ đến thế, mất chưa đến 10 phút nhưng chụp được cả chục tấm ảnh xinh xỉu. Mình còn gắn thêm đèn nháy mini cho lung linh. Bạn bè trêu ‘trông như cây thông biết di chuyển’, nhưng ai cũng bảo nhìn vui mắt và hợp không khí Giáng sinh".

Minh Anh nói kiểu tóc khiến cô cảm thấy mùa lễ hội trở nên rộn ràng hơn: “Bình thường Noel chỉ đổi avatar hoặc đi chụp ảnh, năm nay tự làm tóc thế này cảm giác thú vị lắm. Mình nghĩ trend này hot là vì ai cũng có thể làm, lại không tốn kém".

Hoàng Nhật Hà (19 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM) cũng háo hức tham gia trào lưu. Hà cho biết: “Mình tóc dài nên bạn bè bảo phải thử ngay kẻo bỏ lỡ. Lúc buộc lên thì hơi buồn cười, nhưng khi hoàn thiện thì lại xinh bất ngờ. Mình còn quay hẳn video hướng dẫn cho hội bạn cùng lớp. Điều làm mình thích nhất là kiểu tóc rất vui, rất thoải mái, giống như một cách để giải tỏa stress mùa thi cuối kỳ".

Rất nhiều KOL đu trend buộc tóc cây thông Noel. (Ảnh: @chutranganh)

Mỗi người mang một style dễ thương khác nhau.

Không chỉ giới trẻ, nhiều em bé cũng được bố mẹ “bắt trend” giúp, cho ra hàng loạt video đáng yêu, khiến độ phủ sóng của trào lưu càng tăng mạnh. Một số KOL chia sẻ rằng việc tạo tóc cây thông góp phần gắn kết gia đình, vì mọi người cùng nhau trang trí như đang dựng một cây thông mini ngay trên đầu.